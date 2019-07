Matouš a Erik jsou studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. Erikovi je sedmnáct, pochází z Malé Losenice, jeho velkou zálibou je skaetboard a motokros. Stejně starý Matouš je z Havlíčkova Brodu, má rád sport, hlavně zápas, rád rybaří a chystá se na myslivecké zkoušky. Důvodem, proč si vybrali zrovna učební obor zedník, je prý skutečnost, že se nepovažují za studijní typ co prosedí večery nad knihou. Daleko víc je láká tvůrčí práce. Erik se rozhodoval mezi učebním oborem zední a instalatér, Matouš chtěl být původně kuchařem.

„Mě zedničina bavila od začátku,“ prohlásil Erik. Matouš se prý musel prokousat málo zábavnými začátky kdy se učni snaží hlavně míchat maltu tak aby jim nespadla ze zdi.

„Za začátku zedničina moc zábavná není. Postavíte kus zdi a pak ji zbouráte. Zkoušíte postavit kus komína a pak ho rozeberete. Mě začala zedničina bavit nejvíc, když jsme stavěli zeď u nového hřbitova. Tenkrát jsem si říkal, tahle zeď už tady zůstane. Bude to kus naší práce a vydrží tady léta,“ konstatoval Matouš. To, že Matouš a Erik vytvořili úspěšný soutěžní tým, byla prý víceméně náhoda.

„Pracovali jsme spolu na dílně a mistr nám nabídl, jestli nechceme jít do soutěže stavebních řemesel,“ prozradil Erik. V té době byli oba mladí zedníci v prvním ročníku, a jak podotkl Matouš, trému neměli. Šlo jim jen o to, aby neskončili na posledním místě a úspěch pro ně byl milým překvapením.

„Ten materiál se kterým se pracuje na soutěži, což je omítka Cemix a vyzdívka Ytong jsme viděli poprvé. Jsou to drahé materiály, ve škole se s nimi u nás běžně nepracuje,“ přiznal Matouš. V letošním roce je na začátku soutěže tréma překvapila, ale naštěstí dlouho nevydržela. „Letos byly v soutěži jiné disciplíny a jiné parametry. Navíc jsme, jak se říká, obhajovali titul a to zavazuje,“ konstatoval Matouš.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách. „První den se prováděly šlechtěné a kreativní omítky od firmy Cemix. Obě naše družstva obsadila 1. až 3. místo společně se stejným počtem bodů jako tým školy Vocelova z Hradce Králové, ale vítězem porota určila družstvo Hradce Králové, které mělo podle názoru porotců omítky podle vzhledu nejlepší. Druhý den soutěžili účastníci ve vyzdívce fragmentu zdiva podle výkresu od firmy Ytong. V této disciplíně zvítězil tým Matouš Adamec a Erik Sklenář o sedm bodů před družstvem z Hradce Králové a stali se tak i celkovým vítězem soutěže,“ doplnil mistr odborného výcviku Pavel Podoba.

Titul Hvězda postupového kola mladé zedníky těší, ale jak oba shodně zdůraznili, falešnou pýchou kvůli tomu určitě trpět nebudou a podzimní soutěž v Praze chtějí zvládnout co nejlépe. A co je nejdůležitější, oba chtějí příští rok udělat závěrečné zkoušky, získat výuční list a do budoucna u řemesla zůstat. „Zedníků je málo, takže člověk má šanci, že když mu vydrží zdraví, tak ho řemeslo uživí,“ tvrdí oba úspěšní zedničtí učni.