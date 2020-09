„Poprvé budou moci lidé ochutnat Král Sýrů mák, který kombinuje jedinečný požitek z křupnutí máku s jemnou chutí sýru s bílou plísní,“ prozradila Michaela Procházková, mluvčí společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, co je největším trhákem letošní akce

Tím však výčet novinek nekončí. „Dále je to pak Bambino, pochoutka s chutí ementálu, která je výbornou svačinkou do školy nebo na cesty. A třetí výrobek pak ocení zejména děti, protože je to nová příchuť ikonického Pribináčku Mixík – kombinaci kakaa a kokosu ocení každý milovník sladkého,“ doplnila Procházková.

V rámci Mlékárenského dne proběhne také soutěž Přibyslavský krajáč, kde návštěvníci slavnosti budou mít možnost hlasovat o nejhezčí stánek. „Loni v ní Savencia uspěla. Odnesla si totiž z hlasování návštěvníků první místo,“ připomněla Procházková.

„Součástí Mlékárenského dne bude i letos vyhodnocení a vyhlášení nejlepších mléčných výrobků včetně jejich ochutnávky. Soutěž, do které jsou přihlášené převážně výrobky z Vysočiny, hodnotí odborná komise,“ sdělila Procházková.

Devětadvacáté Přibyslavské slavnosti začnou ve středu 9. září a potrvají až do neděle 13. září. Jejich neodmyslitelnou součástí a pomyslným zlatým hřebem je právě i zmíněný Mlékárenský den. Výrobky, které tady lidé uvidí, nebudou jen na prezentaci, ale i k zakoupení.