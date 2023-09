Loňský pokles poptávky spotřebitelů po mléčných výrobcích v Česku zřejmě pokračuje. Nákupní ceny mléka se od začátku roku snižují. Mlékárny se to snažily promítat do cen svých výrobků, aby podpořily jejich prodejnost, což se ale ne vždy projevilo v obchodech, řekl předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček na tiskové konferenci v Přibyslavi. V příštích měsících budou podle jeho předpokladu ceny mléčných výrobků stabilní, nebo se spíše směrem k Vánocům budou mírně snižovat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Spotřeba mléka a mléčných výrobků v Česku loni klesla po dlouhé době. V meziročním porovnání to bylo o 6,4 procenta na 249 kilogramů na osobu a rok. „Bohužel pokles spotřebitelské poptávky pokračuje, není to záležitost pouze České republiky. Je to záležitost celoevropská, ba celosvětová," řekl Kopáček.

Statistické výsledky za letošek ještě nejsou. Snížení výroby je ale podle předsedy patrné u čerstvých mléčných výrobků, hlavně jogurtů a zakysaných mléčných výrobků, a například i mléčných dezertů, specialit a másla, uvedl. Produkce se zvýšila u přírodních sýrů a tvarohů.

Náklady mlékáren se letos po nárůstu v minulém roce ustálily, včetně plateb za energie. „Já můžu potvrdit, že řada mlékáren už promítla ty snížené vstupy do svých cen, nicméně se to zatím neprojevilo ve všech případech na pultech a regálech v obchodě," řekl Kopáček.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová uvedla, že ceny potravin neurčují zemědělci a potravináři, to podle ní dělají obchodní řetězce. V poslední době se podle ní poukazuje na to, že měli potravináři vysoké zisky. „A nikdo si neuvědomí, že z obratu jsou to třeba dvě tři procenta," uvedla Večeřová. Firmy by podle ní kvůli investicím potřebovaly zisk alespoň na úrovni od tří do šesti procent.

Cena mléka o třetinu

Mléka je dostatek. Jeho nákupní cena v Česku byla na počátku letoška podle Kopáčka nad 13 korunami za litr, v meziročním srovnání vzrostla o 31,5 procenta. V červenci už klesla pod deset korun za litr, za srpen by mohla být do 9,80 koruny. „Nyní bych viděl, že bude tak přibližně dva měsíce stagnovat a pak se bude mírně posouvat nahoru," řekl. V nákupní ceně mléka se podle něj odráží to, že je v zimním období mléka méně. Cena surového mléka je stále vyšší než v jiných zemích, například v Německu, Polsku nebo na Slovensku, uvedl.

Předseda mlékárenského svazu, stejně jako ředitel Agrární komory ČR Václav Suchan, kritizoval zrušení některých národních dotačních titulů. Podle něj to snižuje schopnost českých firem konkurovat zahraničním výrobcům.

Počet průmyslových mlékáren v Česku je stabilní, funguje jich dvaatřicet. „Ani to složité období, které máme za sebou, neznamenalo, že by některé mlékárny byly uzavřené. Zprávy které mám, jsou jenom, že ukončily činnost některé malé faremní mlékárny," uvedl Kopáček.

V Přibyslavi bude v sobotu 32. Mlékárenský den. Přehlídky mléčných výrobků se zúčastní 18 mlékáren z Vysočiny i okolních regionů. Dva výrobci se omluvili z provozních důvodů.