O chystaných změnách v provozu mlékárenské společnosti Savencia psal Havlíčkobrodský deník pravidelně už loni. Podle člena představenstva společnosti Savencia Oldřicha Obermaiera chce Savencia stěhováním výroby do Hesova u Přibyslavi konkurovat větším evropským závodům. Produkce známé mlékárny Pribina v Hesově u Přibyslavi stoupne v budoucnu o tisíce tun. Navíc se do Hesova, místní části Přibyslavi, přesouvá i výroba z Polska.

„Znamená to, že do Hesova se přesune výroba ze dvou závodů, ze Sedlčan a z polských Glubczic. Tím vzroste výroba v Hesově o zhruba 20 tisíc tun. Závody jsou technologicky stejné, ze třech menších závodů bude velký závod, který integruje kapacitu dvou menších. Co se týká počtu pracovníků, těch bude potřeba navíc asi 80, a věříme, že se nám je podaří zajistit, máme na to rok apůl,“ sdělil Deníku naposled Miroslav Maňásek, MBA Generální ředitel CEO Savencia-Fromage&Dairy, CZ/SK.

Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda (ODS) jsou ve městě rádi, že je Přibyslav mlékárenským závodem, který zůstane zachován a naopak se bude rozšiřovat.

„Osobně ale jako starosta chápu, že v místech, kde ukončení výroby došlo, panuje rozčarování,“ konstatoval starosta už na základě prvních informací o změnách v Hesově a dodal: „Věříme, že rozvoj Hesovského závodu bude dlouhodobě udržitelný a pomůže jak zaměstnanosti v okolí, tak zemědělcům v podobě stability v dodávání mléka,“ zdůraznil starosta Kamarád.

Všeho do času

Podle názoru některých obyvatel Havlíčkobrodska ale není velký důvod se radovat, protože všeho do času. „Je jen otázkou, kdy to zavřou úplně i v Hesově a budou dovážet francouzský sýr z Polska,“ konstatoval Josef Kubát z Havlíčkova Brodu.

Podle Lukáše Kovandy, ekonoma Czech Fund, zahraničí investoři Česko hlavně vysávají. „Zahraniční firmy a podniky se vezou na vlně investičního cyklu. Ten je ve své aktuální fázi charakteristický právě vybíráním zisku z investic, které byly mnohdy započaty už na počátku milénia. Česká republika náleží k těm zemím světa, kde jsou vůbec nejvýrazněji rozevřeny nůžky mezi objemem vytvořeného hrubého domácího produktu a objemem hrubého národního důchodu,“ konstatoval ekonom. Nemluvě o tom, že zahraniční vlastník může českou firmu s bohatou tradicí vyvézt z republiky pryč, jak se to stalo s firmou Opavia nebo sirkárnou Solo Sušice, která skončila až v Indii.

Mlékárna na prodej

V Sedlčanech kde mlékárenský provoz končí, čekají samosprávu krušné chvilky. Přijde o práci až 300 lidí, hlavně žen. Výroba v Sedlčanech má být ale snižována postupně. Firma chce zachovat vazby na dodavatele mléka, volné prostory hodlá nabídnout pro jinou výrobu. Zatím co v Přibyslavi rozšíření výroby vítají, v Sedlčanech vládne smutek.

Podle informací místního zpravodaje Sedlčanský kurýr je v současné době celý areál mlékárny, která zahájila provoz v roce 1950, na prodej za 70 milionů korun, a to včetně dvou bytových domů.

Podle starosty města Miroslava Hölzela se již první zájemci objevili, ale žádný z nich nemá zájem o celý areál, pouze o jednotlivé části. Na to ale Savencia nepřistoupí.

„Dokud se nenajde zájemce, který by koupil celý areál, je Savencia ochotná se o areál starat a jednotlivé části nabízet k pronájmu. Správcem bude na přechodnou dobu současný majitel,“ informoval obyvatele Sedlčan starosta, s tím, že město ale bytové domy po mlékařích určitě nechce.

V Sedlčanech je podle aktuálních informací zatím nízká nezaměstnanost kolem 3,5 procenta, sýrárna ale patří mezi největší zaměstnavatele. Dalším významným podnikem jsou Sedlčanské strojírny, hodně lidí pracuje i v nemocnici. V Česku se vyrobí ročně přes deset tisíc tun sýrů. Český spotřebitel sní za rok přibližně sedmnáct kilogramů sýrů. Z tohoto množství české podniky společnosti Savencia vyrobí a prodají třetinu.