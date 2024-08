Na pokles zájmu o mléko z automatu si zemědělci v Lípě nestěžují. Mlékomat tady mají už déle jak deset let. „Zájem o náš mlékomat je pořád stejný. Museli jsme sice zdražovat kvůli energiím, ale prodej se drží. Mléko jsme prodávali za čtrnáct korun za litr, nyní prodáváme za šestnáct korun za litr,“ řekl předseda představenstva zemědělské společnosti Ondřej Baloun s tím, že na začátku se prodávalo mléka sice víc, ale teď se již delší dobu drží na stejných číslech.

Jak nákup mléka z mlékomatu funguje? Je to jednoduché. „Otevřete dvířka, dovnitř dáte lahev, do mincovníku peníze a zmáčknete tlačítko,“ vysvětluje Baloun. Mléko do mlékomatu je denně čerstvé, hygienicky testované, zákazník se nemusí obávat. „Jen je potřeba mléko před pitím převařit,“ zdůrazňuje Baloun.

Pro mléko se v Lípě často stavuje cestou přes obec například Jana Havlová z Havlíčkova Brodu. „Chutná jinak než to z krabice. Nedá se srovnat, ale musíme ho převařit. Mamka na to měla dokonce speciální hrnec, když mléko vřelo, pískal,“ poznamená.

Z původně víc než dvaceti mlékomatů je na Vysočině v provozu kromě Lípy asi pět dalších. Mlékomat skončil dávno například ve Ždírci nad Doubravou. Farmář František Hájek z Bystřice nad Perštejnem označil prodej mléka z mlékomatu na farmě jako charitu. „Kdyby to nebyl můj nápad, tak bychom s prodejem skončili. Já jsem pro, zbytek lidí z farmy proti,“ dodal.

Kromě mlékomatu provozuje zemědělská společnost v Lípě hned vedle vlastní farmářský obchůdek. Má letos malé výročí. „Obchod máme otevřený pět let. Nabízíme domácí produkty od farmářů a výrobců z Vysočiny. A to jak uzeniny, tak mléčné výrobky, pečivo, chleba, nápoje,“ vypočítává Baloun. Ovšem zákazník se musí smířit s tím, že ceny, hlavně u mléčných výrobků jsou vyšší než v marketu. „I tak na obchodě nezbohatneme. Na provozu tratíme až 150 tisíc ročně, ale chceme obchod zachovat, otevírací doba je proto omezená,“ dodává s tím, že obchod nabízí i domácí mouku z obilí sklizeného v okolí Lípy. „Obilí vozíme do mlýna v Havlíčkově Brodě. Tam ho semelou na mouku a zas ho vezeme zpátky, protože ke mlýnu nemohou kamiony s obilím zajet,“ vysvětluje Baloun. V Lípě zemědělci provozují i samoobslužnou prodejnu brambor.

