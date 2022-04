Hlavní organizátor petice je sdružení Vrtáci. Aktuálně je pod peticí, která bude dostupná zhruba do konce jara, skoro devět tisíc podpisů. Na Vysočině ji podporuje sdružení Vrchovina. Starostce obce Okrouhlička Štěpánce Trbuškové vadí, že se o vedení tratě kolem obce dozvěděla až loni. Obce a spolky ve sdružení Vrchovina si stěžují na špatnou komunikaci a účelovou kampaň. „Ta staví naši iniciativu a republikové sdružení Vrtáci do role profesionálních oponentů. Bohužel většina návrhů na schůzky s představiteli rozhodujících orgánů je bez odezvy,“ zdůraznila.

Obrovské škody způsobí stavba trati místnímu zemědělci Milanu Křížovi. „Trať povede přímo přes můj pozemek. Zničí mi to půdu, studny, odkud bereme vodu pro lidi i zvířata,“ poukázal.

Stěžují si také obyvatelé chatové osady Sázavka na Havlíčkobrodsku. Rychlotrať má vést těsně za jejich zahradami. Elen Fischerová onemocněla, když zjistila, že vlak pojede skoro pod jejími okny. „Žijeme tady dvacet let a teď tohle,“ řekla Deníku. Starosta Sázavky Josef Bárta se zapojil do protestů proti rychlodráze a podepisuje petice. „Zúčastnil jsem se setkání v Kutné Hoře a Vidicích. Jednali tam s námi jako s hlupáky,“ postěžoval si.

Záchrana středověkého mostu ve Věžnici se vzdaluje, stát nemá peníze

V Leštině u Světlé podle starosty Karla Krajíčka dráha rozpůlí katastr, oddělí od obce místní části a ohrozí zdroje vody. Tvrdě zasáhne například i do života Velké Bíteše na Žďársku. „Postihne to plánovanou stavbu obchvatu města. Máme výhrady k plánované propojce mezi hlavní trasou rychlodráhy a stávající trasou na Tišnov a Brno,“ řekla místostarostka Alena Malá. Už rok bojuje proti rychlodráze obec Nové sady, také na Žďársku. „Nevratně nám to zničí přírodu v okolí,“ poznamenal starosta Karel Klíma.

Naopak obec Dolní Město na Havlíčkobrodsku se na dráhu těší. „Světlá nad Sázavou je od nás pět kilometrů. Tam má prý rychlodráha stavět. To zvýší cenu našich pozemků a význam obce,“ zmínil starosta Pavel Chlád.

Věžnice patří už rok pod Havlíčkův Brod a tak to zůstane

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy není pravda, že Správa železnic, která má přípravu trati na starost, obecní samosprávy ignoruje. „Tým odboru přípravy vysokorychlostních tratí vyrazil už loni v květnu do obcí a měst po celém Česku. Jejich cílem bylo představit projekt přímo na místě,“ zdůraznil Gavenda.

Například pro Jihlavu je rychlodráha skok do budoucnosti. „My vnímáme vysokorychlostní trať jako něco, co by pro Kraj Vysočina v budoucnu mohlo mít velký přínos," řekl hejtman Vítězslav Schrek. Přednosti trati zdůraznil na poslední diskusi o rychlodráze v Jihlavě i Marek Pinkava, který ve Správě železnic připravuje trasu Praha – Brno – Ostrava. „Výrazné zkrácení dojezdových časů pomůže udržet obyvatele v regionech, přivést investory. Ekonomika v Jihlavě půjde nahoru,“ prohlásil. Podle Správy železnic má nová vysokorychlostní trať Jihlavě a okolí přinést až osmnáct tisíc nových pracovních míst.

Vysokorychlostní trať



- cena jednoho kilometru trati bez tunelů a mostů asi 400 milionů korun



- cesta z Prahy do Brna rychlovlakem potrvá 45 minut



- vlak pojede rychlostí asi 320 kilometrů v hodině



- stavba trati se předpokládá od roku 2027, s uvedením do provozu v roce 2031