V roce 2010 získala cenu v soutěži Vesnice roku a chlubí se i označením Živá obec roku 2019. Modlíkov má obecní obchod, moderní sportovní hřiště, hřiště pro děti a jako jedna z prvních na Vysočině zavedla odpadní kontejnery pod zemí.

Modlíkov

* První písemná zmínka: 1366

* Počet obyvatel: 159

Obec má i kulturní areál s pódiem. „Tak mrtvo u nás rozhodně není. Teď společenské dění zastavil koronavirus, ale v Modlíkově se pořádaly každé léto kulturní akce, vyhlášená je i Modlíkovská traktoriáda,“ prohlásila šestatřicetiletá Petra Čermáková, která se do Modlíkova přistěhovala.

Samozřejmě připouští, že nic není úplně ideální. „Na vesnici je sice klid, ale tím že se tu lidé znají a vidí si navzájem do talíře, občas vznikají neshody. Samozřejmě musíte mít auto, protože na úřady a k doktorovi se jezdí do města,“ poznamenala. Podobně to vidí i Jiří Joukl, který má pár let do důchodu a pracuje v místní dílně. Ten podstatu života na vsi shrnul do věty: „Všude je něco a za situace jaká u nás dneska ve státě panuje, to není pěkné už nikde. Ale já jsem spíš pesimista,“ dodal.

V obci je hned několik aktivních spolků. Myslivecký spolek, Traktor tým, fotbalové družstvo FC dělo Modlíkov a hasiči. Právě kulturní akce na podiu v Modlíkově byly známé v celém okolí. Hrály tu legendární skupiny, jako Katapult nebo bratři Nedvědové. Na léto se Modlíkov chystá na velký Vysočina Revival Fest. Na koncertě vystoupí dvojníci známých kapel jako Kabát, ACDC, Divokej Bill, nebo Wanastowi Vjecy. Pořadatelé doufají, že do té doby pominou epidemická opatření. Jestli ne, tak se festival přesune na další rok.

Tip na výlet

Turistická stezka Karla Havlíčka Borovského

Nedaleko obce Modlíkov se mohou výletníci vydat po trasované červené pěší turistické stezce pojmenované po rodákovi blízké obce Havlíčkova Borová Karlu Havlíčku Borovském, spojující Hlinsko s Havlíčkovým Brodem. Trasa vede z Hlinska v Čechách přes Chlum, Krucemburk, rybník Řeka, Havlíčkovu Borovou, Žižkovo Pole, Přibyslav, údolím horní Sázavy do Havlíčkova Brodu.

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Borové.Zdroj: Deník/Jana KudrhaltováRodný dům K. H. Borovského

Jen tři a půl kilometru od Modlíkova mohou výletníci navštívit městys Havlíčkova Borová. Stojí zde Rodný dům Karla Havlíčka Borovského, ve kterém se nachází stálá expozice věnující se životu a dílu tohoto slavného rodáka, spisovatele a novináře. Dům je dnes národní kulturní památkou.

Uvnitř najdou návštěvníci jeho spisy, dokumenty a literaturu přímo o něm. U příležitosti otevření památníku v roce 1931 zhotovil sochař Ladislav Šaloun mramorovou bustu a pamětní desku. Na místním náměstí stojí Havlíčkův pomník od sochaře Josefa Strachovského z roku 1901.

Nová expozice o permonících v Městském muzeu PřibyslavZdroj: Deník/Jana KudrhaltováMěstské muzeum Přibyslav

Necelých pět kilometrů od Modlíkova leží město Přibyslav. Milovníci historie zde mohou navštívit muzeum založené ve 20. letech minulého století, které sídlí v Kurfürstově domě z poloviny 17. století.

V Městském muzeu se mohou návštěvníci těšit na výstavu s názvem Co takhle jiskra - aneb od křesadla k zapalovači, první stálou expozici zapalovačů v České republice. Zájemci uvidí na sedm tisíc zapalovačů, některé z nich jsou moderní, jiné pak pocházejí z přelomu 19. a 20. století.

Dále si prohlédnou památky významných rodáků, národopisnou expozici, výstavu na téma historie středověkého hornictví a kulturních spolků. Expozice Babiččina jizba ukazuje, jak se bydlelo na venkově v 19. století. Součástí muzea je také informační centrum.