Přesně takovou zkušenost má i Dana Čejková. „Nový systém parkování se mi nelíbí. Já se proto rozhodla za parkovací místo neplatit. Protože mi nikdo nezaručí, že bude volné, když potřebuji. Nechci vyhazovat zbytečně peníze za to, co nedostanu. Parkuji jinde a zadarmo,“ prohlásila obyvatelka města.

Aut je v centru daleko víc, než parkovacích míst. To si myslí například Blanka Mikšíčková. „Vidím to denně. Třeba na Smetanově náměstí a v nejbližším okolí. Pro tolik lidí, co v bytových domech žijí, parkoviště stačit nemůže,“ prohlásila. Podobný názor má i Eva Málková. Naopak manželé Zemanovi bydlí v ulici V Rámech a se změnami parkování jsou spokojení. Podle jejich slov nemají problém, kam odstaví auto, když přijedou domů.

Parkování v Brodě rozdělilo řidiče na rezidenty a abonenty. Dodržování nařízení kontroluje městská policie. Podle ředitele Stanislava Čelouda modré zóny fungují. „Většinou řidiči, kteří si za místa platí, místa k parkování najdou. Přestupků je minimum,“ řekl Deníku šéf strážníků.

Místostarosta Brodu Libor Honzárek je s novým systémem parkování spokojený. Jak dodal, chápe, že všem řidičům vyhovět nelze, parkování ve městech řeší celá Evropa, ale tristní situaci lze aspoň zmírnit. V centru je asi 1500 aut, ale parkovacích míst třikrát méně. „Ovšem u krajské knihovny je nové parkoviště a parkovací dům. Ceny opravdu nízké a řidiči si na něj zvykli. Místa jsou obsazená z 80 procent,“ poznamenal místostarosta.