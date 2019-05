Pohleď – Říkají si monarchisté, ctí tradice starého Rakousko-Uherska a císaře Františka Josefa I. Podle jejich názoru by bylo nejlépe, kdyby Česko mělo opět panovníka. K monarchistům patří i starosta obce Pohleď na Havlíčkobrodsku, která má asi 70 obyvatel.

Starosta Jindřich Holub (vlevo) ctí monarchii. V obci nechal vztyčit bustu císaře Františka Josefa I. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Monarchisté nemají do evropského parlamentu vlastní kandidátku. Rozhodli jsme se podpořit KDÚ-ČSL. Já budu volit jednoho z kandidátů za KDÚ s vazbou na Panevropský spolek. Obávám se, že demokracie v současné době klesla až na dno. Mám dojem, že běžíme, ale nevíme kam. Chybí nám pevný bod. Dřív měli lidé Pánaboha, ctili panovníka, bez ohledu na to jaký byl. Dnes už nemají respekt z ničeho. Přesto, že jsem monarchista, myslím, že Evropská Unie by mohla být do budoucna důstojným nástupcem Rakousko-Uherska. Ovšem to by parlament v Bruselu musel vypadat jinak a mít ve svém čele skutečnou osobnost, jako byl kdysi císař František Josef I. Už proto, že Evropská Unie je mnohem větší spolek než byla Rakousko-Uhersko a sdružuje mnohem víc národů. Nemáme na výběr. Jsme malá země, vždycky budeme muset být součástí velkého celku, jinak to s námi špatně dopadne,“ konstatoval Jindřich Holub.