Monarchista: Velké změny nečekám, volby jsou hra pro lid

Pohleď – „Nevěřím, že volby přinesou výrazné změny,“ konstatoval starosta obce Pohleď na Havlíčkobrodsku, Jindřich Holub. Ten se nijak netají sympatiemi k bývalému Rakousku-Uhersku, je přesvědčeným monarchistou a zastáncem strany Koruna česká, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.

Jindřich Holub (první zleva) je přesvědčeným monarchistou a obdivovatelem tradic předků.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Kromě toho je Jindřich Holub ctitelem lidových tradic předků. Díky němu se obec Pohleď může pyšnit originálním skanzenem Michalův statek.

Jak Holub vysvětlil, Koruna Česká není samostatnou kandidující stranou. „Koruna dostala nabídku kandidovat společně s TOP 09. Takže, kdo chce volit Korunu českou, musí volit také TOPku. Asi to není nejšťastnější, vzhledem k tomu, jak je neoblíbený u početné obce voličů Miroslav Kalousek. Jsme ale realisté, víme, že samostatná kandidátka by byla asi nesmysl a šance na zvolení by byly malé, protože hodně Čechů si myslí, že Koruna česká chce zavádět feudalismus a robotu,“ vysvětlil starosta.

Jak dodal, nevěří, že volby do Poslanecké sněmovny ČR mohou něco změnit. „Kdyby to bylo možné, už by naši mocní volby dávno zakázali. Volby jsou už jen taková hra pro obyčejný lid, aby uvěřil tomu, jaká je u nás demokracie, ale na výsledku se nic nezmění. Jen budou možná nějaké kosmetické úpravy,“ povzdechl si Holub cestou v autě do Vídně, kde se čeští monarchisté měli zúčastnit společenské akce na tamní radnici. Pořádali ji ve Vídni členové rodiny Habsburků v rámci aktivity mezinárodní nadace Plamen míru. Prezidentkou nadace je Herta Margarete Habsburg-Lotringen.