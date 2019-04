Integračnímu centru Sasov, které se snaží o co největší rozvoj osob s poruchou autistického spektra a jejich začleňování do běžné společnosti, darují část startovného z letošního druhého ročníku oblíbeného překážkového běhu.

„Každý závodník v duchu našeho motta překonává sám sebe. Lidé, kteří trpí autismem, překonávají sami sebe každý den a my je chceme nejen podpořit finančně, ale i morálně. Změnili jsme barvu závodních triček na modrou barvu, což je barva komunikace a sebevyjádření, tedy jedna z oblastí, ve které mají osoby s autismem největší potíže,“ přiblížil organizátor závodu Lukáš Blažek.

Překonat sami sebe se na trati pokusí i pracovníci Integračního centra Sasov. „Vážíme si podpory organizátorů závodu Monkey Race Skuhrov a možnosti pomoci naší neziskové organizaci, která zajišťuje pomoc klientům s poruchou autistického spektra na Vysočině,“ řekla koordinátorka centra Jitka Havlíčková a slíbila i svou účast.

Na start druhého ročníku překážkového běhu Monkey Race Skuhrov 2019 se závodníci postaví 22. června ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu. Závodníci budou muset uběhnout šest a půl kilometru a překonat 26 překážek, a to v mužské a ženské kategorii. Připravený je i závod Monkey Race 2019 - KIDS, kterého se mohou účastnit děti ve věku od tří do patnácti let. Tato trať má jeden a půl kilometru a na malé běžce čeká deset překážek.

Zájem sportovců o Monkey Race výrazně vzrostl. „V loňském roce závod absolvovalo 106 závodníků, letos je zaregistrováno 200 dospělých a 100 dětí,“ pochvaloval si Blažek a dodal, že kapacita letošního závodu je už naplněná.