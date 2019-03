Morana či Smrtka je figurína, zpodobňující smrt a zimu. Proto ji zdobí skořápky z vajec a další symboly už zaniklého života. Morana či Smrtka je následně upalována, topena nebo zakopávána při jarních obřadech vynášení smrti a vítání jara.

Maminky a děti ze Zvonečku naplánovaly slavnost vynášení Morany na středu 20. března. Moranu vhodí do řeky Sázavy na lávce u Rica mezi devátou a desátou dopoledne.

Házení Morany do vody znamená v lidových tradicích poslat Smrtku zpět do podsvětí, do kterého je vstupní branou právě voda.