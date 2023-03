/VIDEO/ Jako na roletě. Kdo to stavěl? Povrch mostu na silnici od Havlíčkova Brodu do Herlif a vjezd na něj se řidičům nelíbí a stěžují si. Nespokojení jsou i řidiči linkových autobusů, kteří přes most jezdí několikrát za den. Most je součástí stavby jihovýchodního obchvatu města, který kolem Brodu staví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To slibuje nápravu.

Řidiči si stěžují na kvalitu nově postaveného mostu u Herlif. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Luboš Neumann jezdí z Havlíčkova Brodu přes most u Herlif směrem na Dlouhou Ves často. „Když na most jedu, říkám manželce, zavři pusu nebo si překousneš jazyk. Ale pokaždé mě to překvapí a naštve, jak je ta silnice hrbatá. Přitom most stavěli nedávno,“ postěžoval si řidič Deníku. Jízda přes most vadí i Zdeňku Ambrožovi. „Nejspíš silnici stavěli hodně narychlo. Doufám, že ji opraví, je jak tankodrom,“ prohlásil další řidič.

Na most si stěžují nejen řidiči osobních aut, nespokojení jsou i řidiči linkových autobusů, kteří přes most u Herlif do Dlouhé Vsi a nebo opačně na Havlíčkův Brod jezdí několikrát za den. Stav silnice se jim nelíbí. Jedním z nich je například Pavel Málek. „Při vjezdu na most směrem od Havlíčkova Brodu jsou hrby. Není to nic příjemného,“ upozornil profesionální řidič.

Na most u Herlif se jel podívat i Deník. Řidiči, kteří si při vjezdu na most stěžují na nepříjemné „drncání“ mají pravdu. Most společně se silnicí dělníci stavěli před dvěma lety, v době, kdy začala stavba jihovýchodního obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic o nepříjemnostech na stavbě ví. „Závada na mostě bude opravena, jakmile to dovolí klimatické podmínky,“ vzkázala ředitelka ŘSD Marie Tesařová.

O jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu:

Stavbu čtyřkilometrového obchvatu Havlíčkova Brodu ŘSD zahájilo na konci roku 2019. Zakázku získalo sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr za cenu 1,6 miliardy korun. Nová část silnice propojí výpadovku silnice první třídy 34 na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí první třídy 38 na Jihlavu. Městu Havlíčkův Brod se tak uleví od dopravní zátěže. Součástí stavby je jedenáct mostů. Po obchvatu se řidiči projedou koncem letošního roku.

Řidiči měli připomínky i k mostu Skalka na trase obchvatu ve směru na Mírovku a Baštínov. Stížnosti řešilo i brodské zastupitelstvo. „Mezi řidiči se tomu říká medvědí hrb. Stalo se to při dokončování stavby mostu. Se stavební firmou jsme se na kontrolním dnu dohodli na opravě,“ reagoval místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Přes most na křižovatce Skalka nepřejede ani nadměrný náklad, který občas musí jet do rozvodné stanice Mírovka. Most náklad neunese.