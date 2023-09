Most v Pohledských Dvořácích otevřou v druhé půlce září

Po mostu v Pohledských Dvořácích začnou ve druhé polovině září jezdit řidiči. To znamená úlevu i pro pěší. Nový most potěší i vedení firmy, která se v Pohledských Dvořácích zabývá výrobou krmných směsí. „Pro nás je to jediná možnost, jak se dostat ven z našeho areálu. Takže jsme opravdu potřebovali, aby byl most opravený co nejdřív a kvalitně,“ zdůraznil nedávno pro Deník ředitel společnosti v Pohledských Dvořácích Václav Bárta.

Demolice mostu v Pohledských Dvořácích. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni