Uzavírka mostu se ale odehraje v době, kdy se ve Světlé už rozjela velká stavební akce, a to druhá etapa proměny náměstí Trčků z Lípy. „Doufám, že průjezd Světlou nebude vypadat tak, jako loni. To byla hrůza. A pustit k tomu dělníky i na most, je nesmysl,“ myslí si profesionální řidič Josef Kubát. Silnice na mostě je aktuálně už samá díra a záplata, stejně špatně je na tom i most. Opravu nutně potřebuje. Podle světelské radnice budou práce trvat asi tři měsíce. „Začne se v dubnu, skončí v červnu,“ upřesnil světelský starosta František Aubrecht. Řidiči a chodci se ale uzavřeného mostu nemají obávat. „Podle našich informací by se most neměl zavřít úplně. Chodci projdou a řidiči projedou,“ doplnila mluvčí radnice Blanka Sedláková. Práce vyjdou zhruba na čtrnáct milionů korun.