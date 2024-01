Konkrétní datum uzavírky zatím brodská radnice nezná, ale letos to určitě nebude. Předběžný termín je podle radnice až rok 2025. Nicméně doba, kdy se most uzavře, obyvatele Havlíčkova Brodu, jako například Karla Nápravníka, zajímá už nyní. A nejen jeho. Obavy z uzavírky mostu má už dneska třeba kurýr Ivan Zavřel. „Zajímá mě to a dost. Je to tak tři roky zpátky, co se kopalo na mostě pod Dolní ulicí. Centrum města bylo zavřené, nedalo se projet. Hodinové kolony, pro řidiče peklo. To samé bylo u mostu přes Žabinec,“ povzdechl si.