Skoro rok. Tak dlouho si užijí řidiči uzavírku na silnici u Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. „Důvodem je oprava mostu u Obstova mlýna,“ vysvětlil starosta městyse Václav Venhauer. Práce na opravě mostu potrvají do poloviny června 2024.

Obstův mlýn. | Foto: Se souhlasem městyse

Most u Obstova mlýna, místní části Libice nad Doubravou, je v havarijním stavu. Nachází se na silnici druhé třídy 344 z Chotěboře do Libice. Oprava bude stát miliony korun. Podle silničářů byl most u Libice dokonce provizorně podepřený.

Že most na tom nebyl dobře, potvrdil naposledy Deníku místostarosta Libice Josef Pleskač. „Most opravu potřebuje. Uzavírka samozřejmě bude znamenat pro Libici a její obyvatele komplikace,“ poznamenal.

Uzavírka začala 1. listopadu. Nosnou konstrukci mostu je třeba podle krajských silničářů zbourat. Most zpevní ocelové trámy. V harmonogramu oprav je třeba počítat se zimní přestávkou. Oprava mostu znamená objížďky. Auta do 12 tun pojedou z Chotěboře přes Bezlejov do Libice nad Doubravou.

Vozidla nad 12 tun pojedou ve směru od Libice nad Doubravou přes Sloupno, Podmoklany, Nový Studenec, Horní Studenec, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Bílek do Chotěboře a dále směrem na Novou Ves u Chotěboře.

Objízdná trasa pro autobusy vede přes Libickou Lhotku a objízdná trasa pro autobusy které nejedou do Libice nad Doubravou vede přes Bezlejov.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni