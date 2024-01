Most u Rica v Brodě čekají opravy, poslouží při objížďce zavřeného mostu u Billy

/VIDEO/ Opravy se dočká most u Rica v Havlíčkově Brodě. Město již zadalo zakázku na projekt. Po projektu bude následovat soutěž na stavební firmu, která most opraví, jakmile to dovolí počasí. Most v budoucnu čeká opět dopravní zátěž, například v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny v Dukovanech a přestavbou jiného vytíženého mostu přes řeku Sázavu.

Most u Rica v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Libora Honzárka má vítěz nyní za úkol zpracovat dokumentaci pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací a dodávek. „Jedná se tentokrát o most přes Sázavu u Rica, který spojuje Bělohradskou a Plovárenskou ulici,“ upřesnil Honzárek. Most si užil dopravní zátěž v době, kdy se opravovalo centrum města a přes most vedla objízdná trasa pro auta. „Tehdy tam radnice nechala udělat pro lidi něco jako chodník, aby nespadli pod auta,“ zavzpomínal řidič Petr Bašta z Havlíčkova Brodu. Zmrzlá hladina rybníka v Brodě uvěznila vydru. Zvíře zachraňovali hasiči Stav povrchu mostu ale nebyl dobrý, a proto ho nechala radnice upravit. Teď most potřebuje odborný zásah znovu, praskliny jsou v asfaltové vrstvě na mostě vidět pouhým okem. Vzhledem k tomu, že most se používá v případě potřeby jako objízdná trasa, je třeba, aby byl v dobré kondici. Podle Honzárka například kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. „Kvůli dodávkám komponentů do Dukovan je nutné přestavět most přes Sázavu u Billy. V době uzavírky mostu je ale třeba pro osobní automobily vytyčit náhradní trasu,“ vysvětlil. Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Jaderná elektrárna Dukovany se připravuje na výstavbu nového jaderného reaktoru. Do té doby se je nutné vše připravit. Některé obří komponenty pocestují do Dukovan po silnici. Trasa vede i přes Havlíčkův Brod právě po mostě přes řeku Sázavu u obchodního domu Billa.

