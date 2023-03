Most v Přibyslavi se zavírá, řidiči se projedou

Od jara do podzimu. Tak dlouho bude zavřený kvůli rekonstrukci most v Přibyslavi na silnici směrem do Šlapanova. „Most se zavírá v délce asi 405 metrů v termínu od třetího dubna do posledního října,“ informoval řidiče Jiří Bárta z odboru dopravy města Havlíčkův Brod. Spolu s mostem se zavírá i silnice. Řidiče čekají náročné objížďky, obce kolem Přibyslavi zase dopravní zátěž.

Most v Přibyslavi ve směru na Šlapanov se na dlouho zavře s ním i celá silnice | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni