/PŘEHLED CEN/ Moštárny na Vysočině pomalu roztáčejí lisy. Velký nával zákazníků si ale neslibují. Jarní mrazy, které zasáhly všechny druhy ovoce, si vybraly těžkou daň. Některé stromy pomrzly, ty co přežily trápí horko a sucho. Ovoce padá předčasně na zem a hnije.

Moštovat už začali u Davida Sobotky v Oslavanech na Třebíčsku. „První moštování bude ve čtvrtek 5. září. Další termíny až podle zájmu zákazníků,“ řekl Deníku majitel moštárny. Za litr moštu zaplatí zákazníci deset korun.

Moštovat začnou v září i zahrádkáři v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Konkrétně to bude poprvé v pátek 20. září odpoledne. Podle předsedy spolku Václava Henzla přibyslavští zahrádkáři vyhlásí další termíny až podle toho, jaký bude zájem. „Letošní rok není příliš dobrý. Některé stromy pomrzly už na jaře, kdy jabloně rozkvetly a pak přišel mráz. Teď je zase velké horko a sucho, takže ovoce padá ze stromů,“ vysvětlil Deníku. Pokud by do moštárny přišli dva tři lidé a jedním pytlem jablek, moštování nemá smysl. Moštárna ale zdražovat nebude. Za litr moštu si počítá sedm korun.

Moštovat se chystají i zahrádkáři v Pohledu na Havlíčkobrodsku. Tam jede moštárna ale jen v sobotu dopoledne. „Chtěli bychom začít asi 14. září, ale termín budeme vědět po členské schůzi. Stejně tak se dohodneme, jaká bude cena,“ sdělil Deníku František Rychtecký.

V moštárně a pálenici Pikárec na Žďársku u Stanislava Broži zatím vyčkávají. „Moštovat začneme tak asi do čtrnácti dnů, uvidíme podle zájmu. Ten je zatím malý, občas se ptají tak dva až tři zákazníci, přesto že u nás na stromech jablka jsou. Pro tak malý počet lidí ale nemá smysl moštárnu rozjet,“ vysvětlil. Stejně tak je to i s cenami. „Počítali jsme si devět korun za litr, ale uvidíme podle zájmu, podle cen u konkurence,“ dodal.

Volné termíny k moštování

Velká moštárna v Pacově na Pelhřimovsku inzeruje na svých stránkách volné termíny k moštování pro veřejnost až na listopad. Komu nevyhovuje termín, může zavolat a s moštárnou se domluvit. Za mošt zaplatí zákazník osm korun za litr. Kdo si nechá mošt pasterizovat zaplatí víc. Za balení v boxu po třech litrech 85 korun, za balení po pěti litrech 120 korun.

Moštárnu provozuje i Václav Vacek ve Vyskytné a Jihlavsku. „Během září už chceme začít moštovat. Přesný termín najdou zájemci třeba na našem facebooku. Ceny zvedat nebudeme. Už pět let počítáme deset korun za litr moštu,“ upřesnil.

Úroda ovce bude v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent nižší. Vychází to z červnového odhadu sklizně ovoce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Podle ovocnářů se jedná o jedno z největších poškození úrody za 100 let. Předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík tvrdí, že ztráty ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily dubnové mrazy, budou kolem 1,3 miliardy korun.

Kde moštují a jak vysoká je cena za litr: Oslavany na Třebíčsku - 10 korun

Přibyslav na Havlíčkobrodsku - 7 korun

Pohled na Havlíčkobrodsku - určí dodatečně

Pikárec na Žďársku - 9 korun za litr, ale ještě upřesní na webu pálenice

Pacov na Pelhřimovsku - 8 korun

Vyskytná na Jihlavsku - 10 korun

Podle ÚKZÚZ bude letos problém nejen s nízkou úrodou, ale také se samotnou kvalitou ovoce. Kontroly v produkčních sadech ve větší míře odhalily deformace plodů a některé oblasti stále evidují pozvolný propad plodů poškozených chladem, takže snížení výnosu bude možná ještě větší.

Zatím nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy činila 101 249 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016.