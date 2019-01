Chotěboř – Zbožňuje herečky stříbrného plátna, má smysl pro humor a talent na trapasy. Píše knihy a v jeho rodném kraji mu postavili rozhlednu. Jednačtyřicetiletý Aleš Cibulka je moderátor, který umí skvěle bavit lidi. A to předvedl i v Kavárně Chotěboř, kde se v listopadu představil jako poslední host letošního roku.

Aleš Cibulka se do povědomí lidí dostal nejenom jako televizní nebo rozhlasový moderátor, ale také jako odborník na filmovou historii třicátých a čtyřicátých let. Už pojedenácté vychází oblíbený Cibulkův kalendář pro pamětníky, který představuje známé i méně známé tváře prvorepublikového filmu. „Není to jenom o Adině, Lídě nebo Nataše. Jsou desítky hvězd, které byly zapomenuty. A já jsem rád, že je prostřednictvím kalendáře mohu znovu objevovat,“ prozrazuje Aleš Cibulka.



Jeho příjmení, na české umělecké scéně ne neznámé, mu na začátku kariéry přinášelo spoustu vtipných situací. Mnozí si totiž mysleli, že je synem Vilmy Cibulkové, což by bylo opravdu kuriózní vzhledem k věkovému rozdílu. „To by znamenalo, že mě paní Vilma měla v necelých patnácti letech,“ směje se Cibulka.

Jednou se v rozhlasovém pořadu rozhodl z této fámy vytěžit. „U mikrofonu jsme se shodou okolností potkali právě s Vilmou Cibulkovou, a jelikož máme stejný smysl pro humor, rozhodli jsme se tuto historku ještě přiživit. Do éteru jsem tehdy přiznal, že Vilma je skutečně moje matka, že mě zplodila v grandhotelu Pupp a můj otec je jeden vysoce postavený nejmenovaný politik. Když to pak v rádiu slyšela moje maminka, málem dostala infarkt,“ vzpomíná na chvíle, kdy si s populární herečkou z posluchačů pořádně vystřelili.



Maminka Aleše Cibulky je na svého syna pochopitelně pyšná a s nadšením sleduje všechny jeho pořady. I když se občas tváří, že ne. „Vyčítá mi, že ji pořád pomlouvám a že pak nemůže jít ani nakoupit. Prd! Hned ráno je v krámě, kde s předstíraným nezájmem poslouchá lidi kolem: Víte, že o vás včera mluvili? A máma většinou odpovídá: Ále nepovídejte, já to ani neviděla,“ s úsměvem přidává historku.

Aleš Cibulka vystudoval herectví na Vyšší odborné škole herecké pod profesorským dohledem Veroniky Žilkové a Oldřicha Víznera. „Přišel jsem na zkoušku v černých mokasínech, s bílými ponožkami a řetězem kolem krku. No co vám budu povídat, vypadal jsem jak pasák z kolonády. Veronika Žilková však ze mě byla nadšená, později jsem se dozvěděl, že jsem prý pro ni byl nepopsaný list a že se mě s nadšením ujme a vytvaruje.“



Populární moderátor se může pochlubit bohatou kariérou: moderoval v České televizi, v TV Barrandov a jeho rozhlasový pořad Tobogan je nejdéle vysílaným pořadem v Evropě.



Na rodném Sokolovsku mu dokonce postavili rozhlednu. „Prý jsem se zapsal do dějin, a co bych si tedy přál. Miluju rozhledny, to, že vyjdete nahoru a máte před sebou skoro celý svět. A tak mi ji v roce 2014 postavili,“ popisuje s úsměvem.

Z hereckých hvězd, které figurují v jeho kalendářích, je jeho idolem Nataša Gollová. Proč jej to k ní tak táhne, se dozvěděl po několikaměsíčním pátrání. „V třicátých letech se Nataša zamilovala do francouzského básníka Tristana Tzaru. Jezdila za ním do Paříže, a i když se nikdy nevzali, byl její životní láskou. Když jsem pak viděl jeho fotku, nechtěl jsem věřit vlastním očím: jako bych se díval sám na sebe. V tu chvíli jsem pochopil tu náklonnost k Nataše, proč mne fascinuje. Kdoví, možná jsem reinkarnovaný Tristan,“ dodává Aleš Cibulka.



V příštím roce se v Kavárně Chotěboř představí například i Dana Morávková nebo Iva Hüttnerová.