Havlíčkobrodsko – Starosty v obcích až do 10 tisíc obyvatel by si lidé mohli zvolit přímo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Jsme pro, říkají opatrně starostové na Havlíčkobrodsku, ovšem za podmínek, že už předem budou dané starostovy kompetence, aby se zastupitelstvo nerozpadlo za pár dnů po volbách.

„V obcích do 1500 obyvatel by byla přímá volba starostů povinná, do 10 tisíc obyvatel volitelná," přibližuje navrhovanou změnu volby poslanec Stanislav Polčák (TOP 09) s tím, že podle jeho názoru by se měli volit přímo všichni starostové a hejtmani. Pro je také hnutí STAN (Starostové a nezávislí) a jeho leader Petr Gazdík. „Novela je úspornější, aby nebyly dotčeny další právní předpisy. Nechceme jít nad rámec koaliční dohody," dodává poslanec.

„Jsem pro, na Slovensku to tak funguje, ale je potřeba, aby byly předem jasně dané kompetence starosty. Neumím si představit, jak by vedl obec starosta, který má sice důvěru občanů, ale nemá podporu zastupitelů. To by bylo pro obec velké riziko. Takže je třeba nejdřív dotáhnout do konce příslušnou legislativu a ne něco vymyslet, prosadit a pak teprve řešit následky," míní starosta Libice nad Doubravou na Chotěbořsku Václav Venhauer.

Polčák věří, že najde podporu i v řadách ČSSD, která má většinu v Senátu, i u prezidenta Miloše Zemana.Poslanec se však pravděpodobně plete. Předsedovi poslaneckého klubu ČSSD Jeronýmu Tejcovi se totiž návrh příliš nezdá. Nevěří, že by předloha přinesla České republice užitek. „TOP 09 se už podařilo rozvrátit kde co. Od úřadů práce přes ministerstvo kultury. Teď se asi snaží dokonat dílo zkázy a rozvrátit systém voleb do obcí," říká Tejc. Obává se, že přímá volba bude znamenat pro obce velkou finanční zátěž. Volby by se totiž musely opakovat všude tam, kde by se postu v průběhu svého mandátu starosta vzdal.

Funkce veřejná, funkce nevděčná

Kategoricky proti přímé volbě starosty je Jiří Zatřepálek z Podmoklan na Ždírecku. „Pro mě je tohle volební období poslední. V úřadě končím, dál kandidovat nebudu. Nápady pana Gazdíka považuji velmi slušně řečeno za hloupost. V malých obcích se má starosta volit přímo a ve velkých městech ne? Na tak malé obci, jako je ta naše, máme problém vůbec najít zastupitele a přemluvit je, aby kandidovali. O takové nevděčné veřejné funkce nemá nikdo zájem. Se starostou je to podobné. TOP 09 si zřejmě myslí, že se na malé obci najdou dokonce kandidáti dva, uspořádají velkolepou volební kampaň a pustí se do sebe. Tak to chodí ve vysoké politice, ale v malé obci se o funkce na úřadě bojuje způsobem, já tu funkci nechci, ať ji vezme někdo jiný," vysvětluje starosta Zatřepálek.

„Jsem proti přímé volbě, dokud nebude jasno, jaké pravomoci bude mít starosta. Jestli se totiž ve volbách neshodne mínění občanů s přáním zastupitelů, bude to konec. Navíc si myslím, že přímá volba na tak malé obci, jako je naše, v podstatě funguje už nyní. Ten, kdo ve volbách dostane od občanů nejvíc hlasů, je starostou," říká starosta Václav Hrubý z Borku na Chotěbořsku.

Nejdřív jasné kompetence

Marie Kollariková je starostkou Stříbrných Hor u Přibyslavi. Jak zdůrazňuje, je ve funkci poslední volební období, ale přímou volbu nepodporuje, dokud nejsou přesně dány pravomoci budoucího starosty, který by vzešel z přímé volby. „Dokud není jasno v naprosto zásadních věcech, je zbytečné přímou volbu prosazovat, nebo to dopadne jako s přímou volbou prezidenta, kdy teprve po jeho zvolení se v zákonech řeší, jaké jsou vlastně jeho kompetence," míní starostka Kollariková.

„Já jsem pro. Přímou volbu starosty považuji za nejspravedlivější systém, jen se do toho nesmí začít plést politika," konstatuje starosta Vísky Ondřej Čapek. Jak vysvětluje, ve Vísce se tímto způsobem v podstatě už volí, aniž by to někdo shora nařídil.

„Ve Vísce si nehrajeme na politické strany. Občané volí svoje zástupce, které chtějí vidět na obecním úřadě. Ten, kdo získá nejvíc hlasů, vede obec. Fungovalo to tak vždycky bez problémů. Do té doby, než se do obecních voleb jednou pustila politická strana, konkrétně KDU-ČSL. Nastaly takové zmatky, neshody a hádky, že dalo hodně práce udržet obec pohromadě. Po této zkušenosti říkám ano přímé volbě starosty, ale bez manýrů vysoké politiky," zdůrazňuje starosta Čapek.

Přímou volbu starosty přijímají zatím s rozpaky i občané.

Rozhodují často rodinné vazby

Proč jenom v menších obcích? Buď všude nebo nikde. Mohli by poslanci udělat už jednou něco pořádně a dotáhnout to do konce? Jen aby to zase nedopadlo, jak prezidentská volba, která byla šita horkou jehlou," míní Pavel Vrba z Havlíčkova Brodu.

„Jsou vesnice, kde se zastupitelstva vytvořit nepodaří. Vesnice, kde zastupitelé dokážou obecní majetek prohospodařit. Je jedno, zda se bude na vesnici volit v přímé nebo nepřímé volbě. Kromě toho, na malých obcích často rozhodují víc rodinné a příbuzenské vazby, než politika. Bohužel, někdy nerozhodují ani schopnosti," konstatuje paní Alena z Ledečska.