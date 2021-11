„Dláždění je poškozené ve vozovce v Dolní ulici, respektive nejvíce nyní v Žižkově u hladového okénka s kebabem. Toto se buď projektantovi nebo zhotoviteli nepovedlo,“ popsal situaci.

Svoji stížnost nakonec doplnil i fotografií a zdůraznil, že na poškozenou komunikaci upozorňuje už dlouho i dopravní značka. Deník oslovil starostu města Jana Tecla, aby se k poškození silnice vyjádřil, případně zajistil nápravu. Podle starosty se ale nejedná o problém města.

Jak se věci mají, vysvětlil Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města. „Co se týče oddštíplé dlažby v Žižkově ulici, pak tato závada je na silnici II. třídy v majetku Kraje Vysočina,“ vysvětlil. Jak dodal, Kraj Vysočina o problému ví. „Pokud je mi známo, kraj uplatnil reklamaci u zhotovitele stavby, neboť závada je na díle, které je v záruce. Značkou je obruba označena, aby nedošlo ke kolizi či škodě,“ doplnil. Informaci potvrdila i mluvčí kraje Jitka Svatošová. „Kraj o tom ví, řešíme to s firmou, jakmile to bude možné a firma bude mít volné kapacity, dá komunikaci do pořádku,“ zdůraznila.