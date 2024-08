Muzeum v centru Chotěboře bude návštěvníkům přístupnější než na zámku, odkud se muselo vystěhovat, ale to je jediné plus. To si myslí například Milan Knob, badatel a cestovatel. „Vím, že se budova přestavuje, ve městě se o tom mluví, uvidíme jak to dopadne,“ dodal.

Podle dělníka Luboše Málka je taková stavba spíš pro turisty a těch do Chotěboře moc nejezdí. Místní tam asi chodit nebudou, ti by byli radši za další opravené chodníky a silnice. „Muzeum by bylo pro Chotěboř asi zajímavé, ale mě by upřímně jako aktivního cyklistu daleko víc oslovila stavba chotěbořské cyklostezky na Bílek. Cyklostezka tady chybí,“ poznamenal jednatel chotěbořského pivovaru Radek Fiala.