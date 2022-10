Nehoda se stala loni v říjnu. „Jirka jel traktorem po silnici v blízkosti dálničního nájezdu u Měřína, kde do něj z protisměru vrazil neopatrný řidič. Jirka po nehodě skončil na deset měsíců v péči lékařů. Měl zlomenou krční páteř, frakturu čelisti, frakturu pěti žeber a pohmožděné plíce,“ popsal nehodu svého kolegy kapelník Zbyněk Palička.

Zraněný muzikant během desíti měsíců vystřídal Fakultní nemocnici Brno, nemocnici Havlíčkův Brod, nemocnici Nové Město na Moravě, zpět do Brodu, pak nemocnici v Třebíči a nakonec jel opět do Brna na spinální jednotku Fakultní nemocnice Brno. „Za tuto dobu se lékařům podařilo Jirku oprostit od přístrojů, ale bohužel se nepodařilo zapojit do funkce ani dolní, ani horní končetiny,“ konstatoval Palička.

Dnes je Jiří Kadlec odkázán na pomoc druhých. Přitom to byl podle kapelníka Paličky talentovaný muzikant. Absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem. „Jirka byl tím nejšikovnějším trumpetistou, se kterým jsem měl možnost vystupovat. O to více mě mrzí, že se nám díky svému zranění není schopen vrátit,“ povzdechl si kapelník Palička.

Oslovil proto další kapelníky s dotazem, zda by nebyli ochotni společně s Havlíčkobrodskou 12 uskutečnit charitativní festival dechových hudeb, jehož výtěžek by věnovali nemocnému kolegovi. Na koncertě v Brodě vystoupí čtyři dechovky. Koncertem provází kapelník malé dechovky Vysočinka, moderátor pořadu Dechovky pro Vysočinu na Českém rozhlase Vysočina, Tomáš Vodrážka.