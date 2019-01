Světlá nad Sázavou – Malí koledníci převlečení za tři krále se sešli 5. ledna před kostelem sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Ačkoliv jim počasí ten den příliš nepřálo a zima udeřila ve své plné síle, připraveno vyrazit nasbírat penízky do tříkrálové kasičky jich bylo zhruba pět desítek.

Sobotní den pro dobrovolníky začíná v osm hodin ráno slavnostní mší v kostele, kterou vede farář Pavel Jäger. Zhruba v devět hodin se pak rozdělují do skupinek a vydávají se koledovat do svého rajónu.

Tři králové, respektive malé královny, spolu s vedoucí skupiny Janou Ptáčníkovou směřují do Zahrádecké ulice. Pod maskou Kašpara se skrývá Kačka, Melichara si vybrala Adélka a nechybí ani „ten černej vzadu“ Baltazar v podání Nikolky.

Zatímco Adélka už má s koledováním zkušenosti, zbylé dvě dívky se převlékly za tři krále letos poprvé. „Chtěla jsem to s kamarádkami zkusit a musím říct, že i přes nepřízeň počasí mě to zatím moc baví,“ popisuje Kačka.

U všech dveří holky zazpívají tradiční koledu My tři králové jdeme k vám a někteří lidé nejen, že přispějí do charitní kasičky, ale odmění koledníky i drobnými sladkostmi nebo ovocem. Tři králové jim pak napíšou nad dveře tradiční K+M+B a nezapomenou ani na malou pozornost, a to cukříky a kalendáříky s motivy Tříkrálové sbírky.

S úsměvem je vítají také manželé Vosykovi, kteří už je čekali. „Přispíváme každý rok a pokaždé se na příchod tří králů těšíme,“ usmívá se paní Vosyková. Hotovo mají kolem patnácté hodiny a vrací se zpět na místo, odkud vyšly, tedy na světelskou faru.