Jsou to čtyři muži starší třiceti let. Nad jejich dalším působením visí otazník. Jedním z asistentů byl Petr Tomi z Havlíčkova Brodu.

„Chtěl jsem ukázat svému okolí, že i cikán může být slušný a chodit do práce. A naopak chci ukázat cikánům že mohou žít jinak. Každá cikánská rodina je jiná, potřebuje osobní přístup a někdy bohužel i přísnou kontrolu ze strany sociálních pracovníků. Moje děti vystudovaly, pracují. Takže žít jinak je opravdu možné, kdo tvrdí, že ne, tak se vymlouvá. Ano jsem cikán už padesát let a nehodlám to měnit,“ vysvětlil Petr Tomi, proč se k práci asistenta přihlásil.

Jak dodal, inspirovaly ho k tomu právě jeho dvě děti, které vystudovaly školu sociálně právní a osobní zkušenosti z jeho práce s komunitami sociálně nepřizpůsobivých ve Žďáru nad Sázavou.

„Jsem rád, že jsem prošel výběrem. Práce je to ale náročná. Musíte znát vyhlášky a předpisy. Neboť je to o neustálém kontaktu s lidmi. Musíte si umět sjednat respekt, a to jak u cikánů, tak i ostatních,“ dodal pan Petr. Jak vysvětlil, někdy je to oříšek, vysvětlit lidem, že dělají něco špatně, co se dělat nemá. "Například vysvětlujte mamince, že její dítě by nemělo jezdit po parku na kole bez přilby. Někteří lidé berou dodržování předpisů málem jako omezování svobody," povzdechl si pan Petr.

Asistenty prevence kriminality mělo například i město Žďár nad Sázavou a Třebíč.

Dřív než ale vyšli do ulic, prošli pečlivým výběrovým řízením intenzivním odborným školením. „Budoucí asistenty prevence kriminality nemůžeme poslat do terénu bez patřičného vzdělání. Musí znát městské vyhlášky a předpisy,“ vysvětlil ředitel Městské policie Havlíčkův Brod Jan Pavlík. S projektem na zřízení míst pro asistenty přišlo město Havlíčkův Brod. Stalo se tak na základě událostí, kdy skupina agresivních nezletilců napadala a okrádala svoje vrstevníky, a kdy hladinu veřejného mínění čeřily stížnosti na chování některých zahraničních dělníků, kteří ve městě bydlí a pracují.

„Jejich obchůzky řídí městská policie a je kontrolovaná přes GPS. Chodí do míst, kde se pohybují školní děti a mládež. Také je posíláme do míst, kde jsou ubytováni zahraniční dělníci. Dá se říci, že to, co od nich bylo očekáváno v danou dobu, naplnili. Nad jejich další činností je ovšem do budoucna otazník,“ konstatoval ředitel městské policie Havlíčkův Brod Jan Pavlík. Podle dalších informací je problém finanční. Záleží na tom, zda město Havlíčkův Brod, jako zřizovatel městské policie, dostane na činnost preventistů dotaci, což by měla být otázka několika měsíců. Ovšem v současné době řeší bezpečnostní složky a města hlavně koronavirus. Dotace na činnost preventistů poskytuje Ministerstvo vnitra.

Město Žďár nad Sázavou, konkrétně městská policie zaměstnává čtyři asistenty, s jejich prací jsou spokojeni a proto ve městě nadále zůstanou, placeni jsou z městské pokladny, díky státní dotaci.