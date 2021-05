„Nebezpečným místem jsou prosklené plochy čekáren na brodském autobusovém terminálu,“ uvedl Závodský konkrétní příklad.

Jak vysvětlil, do Brodu jezdí často z rodinných důvodů. „Mám takříkajíc zelené smýšlení, ekologie mi není cizí. Když mám do Brodu cestu, všímám si co se dá zlepšit. Tamním radním jsem například napsal několik připomínek k veřejnému osvětlení,“ dodal.

Slova Michala Závodského potvrdil i předseda výboru pro životní prostředí města Havlíčkův Brod Václav Hlaváč. „Je to skutečně pravda. K nárazům ptactva do prosklených ploch dochází často. Proto je třeba plochy pro ptactvo zviditelnit. Třeba nalepenými siluetami dravců,“ poznamenal Hlaváč a jako příklad uvedl novou krajskou knihovnu. Jenže takové polepy musí být podle Hlaváče hustě vedle sebe, aby měly smysl. „Nálepky jsou drahé. Proto hledáme jiný, levnější způsob způsob, jak ptactvo před skleněnými tabulemi varovat,“ dodal. Podle ekologického institutu Veronica poslouží stejně dobře samolepky s UV efektem, obrázky, lepicí pásky ale ne průsvitné, případně výměna průhledného skla za mléčné.