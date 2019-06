Dvě nové učebny vznikly v podkroví školy. „Je to odborná učebna na výuku pracovních činností a odborná učebna na výuku přírodovědy a vlastivědy s počítačovým vybavením,“ přiblížila ředitelka školy Ilona Marková. Slavnostní otevření učeben se konalo koncem května, aby si školáci i jejich rodiče mohli prohlédnout, co je příští školní rok čeká.

Své zázemí tady najdou i budoucí prvňáčci. „Nové učebny nám vyřešily i prostorové podmínky, protože jedna z nich bude zároveň kmenovou učebnou pro první ročník. Doteď prvňáci sídlili v učebně, kterou využíváme zároveň i jako družinu a jídelnu. Díky přestavbě se nám tyto prostorové podmínky vyřešily,“ popsala Marková.

Právě prvňáci mají v novoveské malotřídce samostatnou učebnu. „To je taková naše priorita, protože chceme, abychom jim co nejvíce usnadnili přechod z mateřské školy. Ostatní pak spojujeme podle počtu dětí. Nejčastěji druháky s třeťáky a čtvrťáky s páťáky,“ prozradila Marková.

Sdílené třídy ale podle ředitelky nejsou na škodu. „Podle nás je to určitě výhoda, protože děti se učí samostatnosti, ale zároveň mají téměř individuální péči. Tyto třídy o menším počtu žáků se navíc i mnohem více protrénují v různých aktivitách, třeba ve čtení, psaní a podobně. Každoročně máme několik dětí, které odchází na víceletá gymnázia, protože jsou opravdu dobře připravené a velmi dobře zvládají zkoušky,“ pochlubila se ředitelka.

Školu navštěvují i děti z nedalekého dětského domova. „Průměrně máme kolem pětačtyřiceti žáků. Díky tomu, že ve vsi máme zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je u nás velký pohyb dětí. Jsme rádi, když u nás získají zázemí, a snažíme se, aby pro ně začlenění do výuky bylo co nejméně bolestné,“ líčila Marková.

„Víme, že učení pro ně v jejich situaci není hlavní, protože mají hlavičky zatížené daleko větším stresem, než jaký prožívají ostatní děti. Než je vtáhneme do výuky, tak to trvá nějaký čas. Snažíme se jim přizpůsobit, ale vzdělávat se musí, takže se to snažíme nějakým způsobem skloubit, aby jim odborná výchova nechyběla,“ popsala Marková.

Na prvním místě je pro školu výuka trivia. „Zároveň se ale snažíme, aby k sobě byly děti ohleduplné a uměly mezi sebou komunikovat. Na to se totiž v dnešním světě mobilů a počítačů často zapomíná. Učíme je i to, aby si uměly obhájit svůj názor a aby do společnosti odcházely připravené, i když jsou teprve na elementárním stupni vzdělávaní,“ vyprávěla Marková.

Důležitá je pro školu i hra na flétnu. „Učíme na ni děti hrát už od první třídy,“ řekla Marková. Žáci mají na výběr z dalších šesti kroužků, kterými jsou hra na kytaru, sportovní hry, aerobic, angličtinu, šikovné ruce a logopedický kroužek. „To, co se děti naučí, pak zúročíme na různých vystoupeních. Chystáme ve spolupráci s obcí například vánoční koncerty, vystoupení pro děti nebo třeba karneval,“ dodala.

V neposlední řadě se škola specializuje i na nejrůznější projekty. „Letos jsme například měli hodně propracovaný projekt, který se jmenoval Celá škola čte aneb čtení jako hraní a kterým jsme se snažili děti přitáhnout ke čtenářské gramotnosti. Žáci celý rok četli a vedli si čtenářské deníky. Zároveň mezi sebou i soutěžili, kolik toho kdo přečte,“ zavzpomínala Marková.

Tento projekt se prolínal celým vyučováním. „Nebyl ohraničený jen českým jazykem, ale prolínal se i do matematiky, vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy, tělocviku a v neposlední řadě i do výtvarné výchovy. Navíc se do tohoto projektu zapojovala i družina,“ uzavřela ředitelka.