Světlá nad Sázavou – Po dopravním hřišti u Základní školy Lánecká ve Světlé nad Sázavou se prohnala rychlá auta. Nešlo však o klasické rallye vozy, ale o rádiem řízené modely v měřítku 1:10, které mají předlohu v reálných závodních autech.

Celkem se na start postavilo devětatřicet jezdců z dvanácti týmů z různých koutů České republiky, přičemž nejstaršímu bylo 55 let a nejmladšímu teprve 7. „Je plný stav, v kategoriích Junior plus, Junior, Senior a poslední kategorie je 45 plus. A auta jsou rozdělená na pohon 4x4, takzvané čtyřkolky, a s pohonem jedné nápravy, takzvané dvoukolky,“ vyjmenoval Václav Baloun, ředitel RC Rally Světlá.