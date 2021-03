S aktuálním stavem není úplně spokojený ani hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. „Nedostatek vakcíny je nejen pro naše centra, ale i pro ordinace praktických lékařů velkou komplikací. Udělali jsme maximum proto, abychom zrychlili očkování, ale bez dodané vakcíny to nejde. Věřím, že vše naplno využijeme od dubna, kdy stát přislíbil takřka trojnásobné dodávky vakcín,“ dodal Schrek.

Nejvíce to pocítí lidé v jihlavských Hruškových Dvorech. Ačkoliv by se po prvním týdnu provozu tohoto centra mohlo zdát, že se očkování rozjíždí naplno, vše je teď jinak. „Tento týden poslední dávku vakcíny proti nemoci Covid-19 vpíchneme v sobotu dopoledne,“ uvedl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Zkraje příštího týdne tady pak ruch na čas utichne. „Žádné centrum ale nezavíráme. Pouze upravujeme provoz, protože teď máme k dispozici méně vakcín. Primárně je potřebujeme pro ty, kteří čekají na druhou dávku,“ upřesnila Svatošová.

Očkovací centra na Vysočině:



Kulturní dům Máj Pelhřimov

Vědeckotechnický park v Hruškových Dvorech v Jihlavě

Kulturní centrum Fórum Třebíč

Budova onkologie v Nemocnici Havlíčkův Brod

Sportovní hala na Bouchalkách ve Žďáře nad Sázavou

Poliklinika Telč

Poliklinika Třešť

Znovu otevřou ve středu. „Je možné, že přibudou ještě další dny koncem týdne. Vše záleží na počtu dodaných vakcín. Budeme reagovat operativně,“ slíbila Svatošová a připomněla, že všem objednaným přijde SMS zpráva.

V reakci na nastalou situaci radnice od neděle ruší posilové spoje autobusové linky 4, kterými do Hruškových Dvorů pacienti jezdili. „A to až do doby, než se očkování obnoví,“ informoval Daněk.

Lidé jsou ze zprávy rozpačití. „Kraj chtěl naočkovat co nejvíce lidí v co nejkratší době, to chválím. Ale toto přináší jen zmatky. Naprosto zbytečně,“ rozhořčil se důchodce Josef Blažek z Jihlavska.

Tento postup je ale podle slov mluvčí zcela normální. „Když se otevřelo centrum v Pelhřimově, tak také nefungovalo celý týden. Bylo lepší otevřít jen na jeden den a být tam o něco déle než třeba jen na hodinu každý den,“ zavzpomínala Svatošová.

Právě pelhřimovské očkovací centrum na Vysočině funguje nejdéle, a to od 17. února. „Za měsíc provozu jsme naočkovali téměř pět a půl tisíce lidí,“ pochlubila se mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová s tím, že mezi vakcínami dominují ty od firmy Pfizer.

Co s sebou na očkování:



- průkaz totožnosti

- kartičku zdravotní pojišťovny

- vyplněný dotazník, který je ke stažení na ZDE.

Aktuální změna provozu se ale dotkne i jich. Zatímco tento týden očkovali pět dní, po neděli to budou jen dva dny. Obdobná situace je i v dalších očkovacích centrech v kraji.

Případné dotazy mohou lidé směřovat na informační linku Kraje Vysočina 564 602 602. Je k dispozici každý den od 8 do 20 hodin, a to i o víkendech.