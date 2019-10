Mohly ochutnat a ohodnotit necelou desítku soutěžních gulášů, které vařily hospůdky a restaurace z celé České republiky, kde se čepuje chotěbořské pivo. O kvalitě jídla a vítězi soutěže rozhodovala porota v čele s televizním kuchařem Jiřím Babicou. Svoje hlasy mohli udělovat i návštěvníci. Zcela logicky pak měla soutěž dva vítěze. Nejlepší guláš letos uvařili kuchaři z hotelu ILF Praha a Cattering Holcman ze Žďáru nad Sázavou. Součástí Dne otevřených dveří byl i kulturní program, který moderoval Slávek Boura.

Pivovar Chotěboř je prvním nově postaveným průmyslovým pivovarem v novodobé pivovarské historii. Vyrostl na kraji města a v roce 2009 zahájil výrobu. Bylo to po 33 letech od posledního pivovaru uvedeného do provozu v minulém století v tehdejším Československu.

Architektonicky strohá, ale výrazná a nepřehlédnutelná budova pivovaru se stala průčelím chotěbořské průmyslové zóny. Velkorysé prosklení umožňuje nahlédnout do samého srdce pivovaru, kterým je nerezová varna. Také navazující technologie kvašení, zrání, filtrace a stáčení piva využívají současných technických možností řízení, monitorování a chránění pivovarských přírodních procesů. Pivovar vytváří prostor pro dokonalé skloubení moderní techniky a tradiční technologie v rukou zkušeného sládka Oldřicha Záruby.

Původní kapacita pivovaru byla 10.000 hektolitrů piva za rok, ale po dvou letech výroby byl pivovar tzv. vyprodán a proto nastala 1. etapa rozšíření pivovaru na 15.000 hektolitrů a po dalších dvou letech na konečnou kapacitu 25.000 hl piva za rok. Na tuzemský trh je pivo dodáváno především ve formě filtrovaného nepasterizovaného piva a také jako „kvasnicové pivo“ (nefilrované, přímo z ležáckých tanků). Pivo se produkuje v KEG sudech pro restaurace, výčepy a bary a dále v lahvích pro maloobchodní trh.

Hlavním sládkem pivovaru je Oldřich Záruba, který se narodil v roce 1952 v Chotěboři. Odborná studia zahájil v Českých Budějovicích na učňovské škole, obor sladovník. Poté v Praze v letech 1971 – 1975 vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářské technologie a po absolvování základní vojenské služby nastoupil do havlíčkobrodského pivovaru jako výrobní dělník. Léta praxe absolvoval v Golčově jeníkově, Havlíčkově Brodě a Rakovníku. V roce 2007 Oldřich Záruba začal pracovat na projektu výstavby nového pivovaru Chotěboř, kde působí jako sládek a hlavní technolog. Oldřich Záruba během své kariéry posbíral dlouhou řadu ocenění profesní činnosti a to už od roku 1995, někdy to byly dokonce dvě ceny během jediného roku. Například v roce 2013 Stříbrná pivní pečeť za polotmavý ležák