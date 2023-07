Klidné devítitisícové město Chotěboř se lusknutím prstu na deset dní přesunulo do jiného časoprostoru. Festival fantazie jede přes první prázdninový víkend v plném proudu. Na jednom místě se setkávají Sithové, Pán času, kouzelníci, superhrdinové Marvelu nebo Bill Cipher z Gravity Falls a společně si na akci užívají besedy, hry, soutěže i dobré jídlo.

Na Festivalu fantazie v Chotěboři se mísí bájné světy. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Chotěbořští jsou na fanoušky fantasy, sci-fi či komiksů zvyklí. Letos zažívají už osmadvacátý ročník Festivalu fantazie. Pro netypické návštěvníky mají své vlastní specifické označení. „Říkají nám ufoni,“ směje se v dobrém Tomáš „Ushak” Novotný. Do města na Havlíčkobrodsku přijel až z Prahy a není zde žádný nováček. „Jsem tu minimálně po třinácté. Je to pro mě příjemné odreagování a vytržení ze všedního dne,“ vypráví návštěvník v hábitu Zmijozelu.

Ushak hojně využívá možnosti chodit na přednášky. Zavítal například i na přednášku ze světa Harryho Pottera o Havraspáru. „Člověk by občas potřeboval obraceč času, aby všechny besedy stihl. Občas se dvě zajímavé sejdou ve stejný čas,“ dodává s tím, že čarodějové z Havraspáru jsou jediní, které dokáže jakožto stoupenec Zmijozelu respektovat.

Město na Vysočině se chlubí lipovým listem na kruhovém objezdu. V noci září

Beseda o Havraspáru vysvětlila, jací jsou lidé z této koleje a jaké chování od nich může okolí očekávat. „Příslušníci z této koleje dokážou své přátelé povznést. Ale často mají hlavu v oblacích a potřebují, aby je občas blízcí stáhli zpátky na zem. Ne nadarmo mají ve znaku orla, který je spojený s elementem vzduchu,“ přibližuje základní magickou charakteristiku přednášející návštěvníkům sálu.

Pozornost kolemjdoucích na sebe přitahují i kostýmy slavných postav. Ty nejpropracovanější mívá Jaroslav Šálek a přiznává, že zůstat v převleku celý den není žádná sranda. „Člověk se v tom neskutečně potí, takže je potřeba neustále pít a chodit na záchod. Materiál a pohyblivost už problém není. A i přes to horko je atmosféra festivalu skvělá. Sám jsem tady minimálně podesáté,“ říká cosplayer s přezdívkou Jorssk, který se stará i o přehlídku kostýmů.

Kalamajka a její hosté roztančili Brod. Lidé mohli sledovat vystoupení z věže

Nováčkem na Festivalu fantazie je Tomáš Hrabě ze Sušice na Plzeňsku. Už nyní však tuší, že se na akci vrátí. „Jsem tu na celých deset dní a užívám si to. Přesvědčil mě kamaráda, ať jedu. Baví mě tady program, že je stále co dělat, kam chodit a navíc s lidmi mohu probírat stejné zájmy. Například z Hvězdné brány tu je i výstava. Takže si na dovolené hezky odpočinu. Mám chuť se do Chotěboře za rok opět vydat,“ předesílá návštěvník s úsměvem.