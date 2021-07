Na gynekologii v havlíčkobrodské nemocnici se přestavuje. Pacientky musí jinam

Jeďte do Jihlavy, slyší nyní pacientky gynekologického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. To ošetřuje od začátku prázdnin jen nejvážnější případy. „V hlavní lůžkové budově probíhá několik stavebních úprav. To se dotýká i gynekologie. Kapacita lůžek je omezená,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nemocnice v Havlíčkově Brodě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

S úpravami uvnitř budovy souvisejí bourací a demontážní práce. Dělníci podle mluvčí mění například měděné požární uzávěry a prosklené stěny s dveřmi. Mizí některá okna a nevyhovující příčky. Mění se podlahy a obklady za nové a moderní, které odpovídají současným předpisům na požární bezpečnost a přenos zvuku. „Do nových místností stavební firma zasadí dřevěné otočné dveře. Například na sociálním zařízení gynekologie položí speciální protiskluzové podlahy,“ upřesnila mluvčí. Se stavebními úpravami souvisí i nové přípojky na vodovod a kanalizaci, včetně zdrojů elektřiny. VIDEO: K vodní nádrži Švihov nesmí ani noha, zákaz kontrolovali policisté Přečíst článek › Vstup na 3. podlaží lůžkové části gynekologie je momentálně zadním vchodem na oddělení. „Cesta je značena přes radio diagnostické oddělení na zemi po zelené čáře, na stěnách pak červenými šipkami. Pacientky Covid-19 pozitivní budou ošetřeny a hospitalizovány v nemocnici Jihlava,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo. Kdy práce skončí, oznámí nemocnice pacientkám na webových stránkách. „V současné době mají všechny stavební firmy starosti s materiálem. Proto zatím nemůžeme oznámit konkrétní termín. Budilo by to emoce,“ vysvětlila.

