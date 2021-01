Ani jediný autobus už neprojede od nového roku o víkendu Dlouhou Vsi, Utínem, Hesovem nebo Bartoušovem na Havlíčkobrodsku. „Chtěli jsme jet na chatu našich příbuzných nedaleko Dlouhé Vsi a bylo to pro nás hodně nemilé,“ postěžovala si Jarmila Čapková z Havlíčkova Brodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Zrušení víkendových autobusů bylo nepříjemným překvapením i pro Rudolfa Juhaňáka z Bartoušova. „Je to těžké pro lidi, co nemají jinou dopravu. To, že dneska má auto na vesnici každý, není pravda. Jsem v důchodu. Sice auto doma máme, ale auto může mít poruchu, nebo si ho odveze někdo z rodiny a co pak,“ povzdechl si penzista.