Havlíčkův Brod – Kilometrové kolony, dopravní problémy, stres pro řidiče. To všechno způsobila letos v dubnu oprava Lidické ulice v Havlíčkově Brodě. Teď se zdá že by se silnice měla opravit znovu. Stačily tři měsíce a na silnici se objevily podivné vlny a místy už vyjeté koleje viditelné z chodníku. Horko a extrémní dopravní zátěž si vybírají svou daň.

Lidická ulice v Brodě je vystavená extrémní dopravní zátěži. Neexistuje asi materiál, který by to vydržel. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Letos na jaře se Lidická spravovala. Dnes by se mohlo opravovat znovu, stěžují si řidiči. Lidická ulice je součást silnice první třídy a slouží jako výpadovka na Jihlavu. „Průjezd Brodem po Lidické je pro mě trauma,“ postěžoval si například Milan Šesták z Jeníkova. „Vůbec by mne nenapadlo, že je takový šlendrián možný. Aby silnice vydržela pár měsíců to je extrém i na naše poměry. Denně tam jezdím a když se tam objevily první vlny a koleje, tak jsem nevěřil svým očím. To co se děje v Brodě s dopravou, to je šílenost. O obchvatu se mluví už tak dlouho, a já silně pochybuji, že se ho vůbec dožiju,“ konstatoval profesionální řidič Josef Kubát.