Nalákat potenciální nováčky se snaží policie pomocí nejrůznějších aktivit. Namátkou lze vybrat například Den s Policií České republiky či akce pro střední školy. Policie zároveň spustila interaktivní náborový web. „Vedeme pohovory s uchazeči, kteří projevili zájem o práci u policie. Zájemci získají mimo jiné informaci, na jaká služební místa mohou být zařazeni,“ vysvětlila Čírtková.

Na Vysočině je nyní 1406 policistů.

Do plného stavu by jich mělo být 1481.

Cílem policie je stav zvýšit až na 1511.

Důvody, proč se lidé přidávají k policii mohou být často velmi různé. Příkladem za všechny budiž Ondřej Hašek, dnes sloužící v Golčově Jeníkově. „Po návratu domů jsem se chtěl konečně usadit. Chtěl jsem dělat něco, co má smysl a zároveň není stereotypní, právě proto jsem v červenci 2016 nastoupil k policii. Na práci policisty mě baví hlavně ta různorodost, protože každý případ je jiný. Před začátkem směny člověk nemá ani ponětí, co ho během dalších dvanácti hodin čeká,“ popsal.

I přesto, že ho práce naplňuje a baví, najdou se občas věci, které ho trochu mrzí. „Snažím se ctít motto policie, to takzvané „pomáhat a chránit“. Bohužel, někdy je tomu ale obtížné dostát, protože někteří lidé mají vůči policistům nemalé předsudky. O to víc mě ale vždy potěší, když naši práci dokáže někdo ocenit. To mě žene kupředu,“ konstatoval Hašek.

A také mezi lidmi se na aktuální policejní situaci najdou rozdílné názory. „Jestli je policistů málo nebo hodně, nevím. Nejvíce policistů je ve městě při návštěvách z hradu a z vlády, asi mají chránit politiky před lidmi, ale možná by to bylo potřeba spíš naopak,“ řekl například Radek Tulis z Humpolecka.