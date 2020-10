Mobilní aplikace se kterou turista nezabloudí na kole ani pěšky je dostupná i v Havlíčkově Brodě. Ukáže, v jakém místě se turista nachází.

Mobilní telefon. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Hájek

Tato jednoduchá aplikace pomůže zjistit, jaké cyklostezky a stezky jsou ve zvolené oblasti. Najde místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce, památky – ale také to, kde se najíst, přenocovat nebo „okoštovat“ dobré vínečko. To vše včetně kontaktů. Aplikace s názvem Na kole i pěšky je k dispozici zdarma, stačí si ji stáhnout do mobilu pomocí Google Play či Appstore. Podporuje ji jak operační systém Android, tak iOS.