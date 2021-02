Spolu s místostarostou tvoříte poměrně mladé vedení obce. Je to podle vás výhoda?

Když půjdu úplně do detailů, tak mladý byl i předchozí pan starosta. Nicméně bylo to vyvážené, protože pan místostarosta byl starší. To jsme teď s trochou nadsázky nabourali. Nemyslím si ale, že by to mělo být nějaké negativum. Neberu to přímo jako výhodu, spíš jako takový standard. Člověk by měl být nejaktivnější od třiceti do šedesáti let. Když to vztáhnu na Karla Havlíčka Borovského, tak už ve třiceti měl velice rozumné názory a věděl, o čem život je.

Ačkoliv byl předchozí starosta ještě mladší, nebyli k vám lidé ze začátku přeci jen trochu skeptičtí?

To je těžká otázka. Myslím si ale, že snad ne. Navíc současný místostarosta Josef Nevole byl v zastupitelstvu už předtím, lidé jeho práci znají a opravdu ho tady berou.

Když jsme u místostarosty. Byl to právě on, kdo v minulých volbách získal nejvíce preferenčních hlasů, ale starostou jste se stal vy. Nevyčetl vám to někdy někdo?

On nechtěl být uvolněným starostou kvůli kariéře u hasičů, ale cítil zodpovědnost vůči voličům. Nicméně chce něco dělat i pro Borovou, takže se rozhodl pro post místostarosty, který je u nás neuvolněný a může si u toho dovolit pracovat. Obojímu ale věnuje maximum. Na místo starosty navrhl mě, protože si rozumíme a máme podobné názory. Spolupráce je v tomto případě velice důležitá. Jsme si však naprosto rovní. Neznamená to, že by starosta byl něco víc.

Pokud se nemýlím, v roce 2018 jste kandidoval poprvé a hned to vyšlo a stal jste se starostou. Měl jste takové ambice?

Ano. Razím názor, že když někdo sestavuje kandidátku, tak by měl být schopný případně vést danou obec.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální politiky?

Asi jsem nějak dozrál do bodu, kdy jsem se chtěl podílet na dění v Borové. Rozhodně tu nejsem proto, abych někomu škodil. Po škole jsem nějakou dobu bydlel v Praze a domů jezdil jenom na víkendy. Pak jsem si ale řekl, že je čas se vrátit domů, kam patřím. Šest let jsem také pracoval na městě v Přibyslavi.

Překvapilo mě, že dříve místní v komunálních volbách kandidovali za politické strany a najednou v roce 2010 nastal zlom a zastupitelstvo máte složené ze samých nezávislých kandidátů. Ostatně i vy sám jím jste… Čím to podle vás je?

Zakládáme si na tom, že jsme apolitičtí. Na komunální úroveň by se politika tahat neměla.

Je to tak lepší?

Stoprocentně. Na tak malém stupni podle mě politikaření nemá co dělat. Lidé se mezi sebou znají a opravdu není důležité, jestli je červený nebo modrý. Mnohem podstatnější je, jestli je schopný pro danou obec něco udělat. Je to opravdu o jméně, a ne straně.