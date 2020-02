Likvidovat bioodpad musejí města a obce ze zákona povinně. „My jsme se o svozu bioopadu dohodli s našimi zemědělci,“ sdělil starosta Dolního Města Pavel Chlád a starosta Petr Dočkal z obce Hurtova Lhota. „No je to o něco lepší,“ konstatoval starosta obce Krásná Hora Václav Kadlec.

„My zatím máme kam bioodpad ukládat, přes zimu je odpadu málo. Na jaře to ale začne znovu a my to budeme muset nějak řešit. Pro obyvatele nabízíme možnost využívat domácí kompostéry,“ podotkl místostarosta Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík.

Podle Jana Krpálka, který provozuje kompostárnu v Mikulášově, místní části Herálce na Havlíčkobrodsku, jeho firma vozí bioopad z obcí už jen v omezeném množství. „Většina obcí si svozy biopadu zajišťuje sama,“ podotkl Krpálek. Jak dodal, v současné době totiž stále víc domácností, hlavně na venkově, využívá domácí kompostéry.