„O lokalitě Na nebi se v poslední době hodně mluvilo a diskuse byly občas velmi intenzivní,“ konstatoval Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu.

Pověstným kamenem úrazu byla skutečnost, že kvůli výstavbě nových domků a parkoviště musela zmizet celá zahrádkářská kolonie. To zahrádkáři, kteří měli pozemky v nájmu od města, velmi špatně nesli. Sepsali dokonce petici. Podle jedné z jejích autorek Jindřišky Trnkové to nebylo spravedlivé, protože nájemci pozemků věnovali péči o zahrady spoustu let.

Jak vysvětlil místostarosta Honzárek, pozemky Na nebi patřili městu, které je pronajalo. „Už v předchozím územním plánu z devadesátých let jsou pozemky Na nebi určené pro bydlení s tím, že se nebudou prodávat a využije je město,“ zdůraznil Honzárek.

Zahrádkáři dostali lhůtu do konce listopadu pozemky vyklidit. Za ty, co nemohli vyklizení provést z různých důvodů, hlavně kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu, to udělalo město. Radnice podle Honzárka poslala nájemcům dopis, kde nabídla, že za ně chaty a další stavby zadarmo zbourá. „Proto ale potřebovala, aby zahrádkáři městu pozemky darovali na základě smlouvy, protože město může bourat jen to, co patří jemu,“ vysvětlil Honzárek.