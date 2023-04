/VIDEO/ Už to začalo. Betonová zábrana čeká na řidiče na mostě přes řeku Sázavu u Přibyslavi ve směru na Šlapanov. Pěší už po mostě bez rizika neprojdou. Pro ně je určená ocelová lávka přes řeku. Lávku ocenil například Miroslav Doležal z Přibyslavi. „Chodím na procházky k Jablonecké nádrži se psem a měl jsem obavy, že se kvůli opravě mostu na druhou stranu nedostanu," prohlásil důchodce.

Začátek stavebních prací na mostě přes Sázavu u Přibyslavi. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Pro řidiče ale žádná zvláštní trasa neexistuje. „Most se zavírá v délce asi 405 metrů v termínu od 3. dubna do posledního října,“ informoval řidiče Jiří Bárta z odboru dopravy města Havlíčkův Brod. Spolu s mostem se zavírá i celá silnice.

Z uzavírky a objížděk mají obavy obyvatelé některých místních částí Přibyslavi. Čekají, že někteří řidiči asi nebudou nařízení respektovat. „Zkrátí si cestu přes Dvorek a Uhry. Tam si už teď lidé stěžují,“ přiznal starosta Přibyslavi Martin Kamarád. To potvrdil Petr Štáfl z Uher. „Dnes a denně si cizí řidiči pletou naši silnici se závodní dráhou. Jakmile začne dole uzavírka, bude to ještě horší,“ konstatoval Štáfl.

Most v Přibyslavi se zavírá, řidiči se projedou

Řidiče čekají náročné objížďky, obce kolem Přibyslavi zase dopravní zátěž. Ještě do neděle 2. dubna mohou řidiči po mostě projíždět zúženým profilem bez možnosti předjíždět. Od 3. dubna se zavírá celý most včetně silnice. “Most a silnice se zavírají po celou stavební sezonu od jara do podzimu,” upozornil starosta Kamarád.

Investorem stavby je Kraj Vysočina, město Přibyslav, stavební práce provádí firma Colas. Most přes Sázavu je ve špatném stavu, to pozná i laik pouhým okem. Zábradlí je rezavé, omítka opadaná, konstrukce se drolí. Podle Kraje Vysočina se letos u Přibyslavi jedním vrzem opraví mosty rovnou dva. Jeden přes Sázavu a druhý menší až pod Jabloneckou nádrží.

Náročné objížďky

Stavba vyřeší i zpevnění skalního svahu u Jablonecké nádrže a úpravu staré křižovatky na Dolní Jablonnou a Dvorek. „Práce připravujeme společně s městem Přibyslav. Vyžádají si úplnou uzavírku silnice, celý úsek bude průjezdný až na podzim. V úseku dlouhém skoro půl kilometru počítáme s úplnou demolicí a následnou výstavbou jednoho mostu přes řeku Sázavu, který je v současné době ve velmi špatném stavu,“ upřesnila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Čas uzavírek nastává. Řidiči na Brodsku nohu z brzdy nedají

Uzavírka mostu i celé silnice znamená pro řidiče náročné objížďky. Zajedou si hlavně nákladní auta a kamiony. Pro auta nad dvanáct tun vede trasa přes Přibyslav, Stříbrné Hory, Pohled, Krátkou Ves, Českou Bělou, Ždírec nad Doubravou, Sobíňov, Chotěboř, Novou Ves u Chotěboře, Borek, Kraborovice, Vilémov, Golčův Jeníkov, Kámen, Radostín, Havlíčkův Brod.

Podle starosty Martina Kamaráda má dlouhodobá uzavírka silnice na Šlapanov i svá pozitiva. „Město toho využije. Chceme okolí u Jablonecké nádrže upravit pro pěší, aby cesty v těchto místech byly bezpečné,“ dodal Kamarád. Vyřeší to nový chodník.