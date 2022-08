Jeden most potřebuje rekonstrukci, další pořádnou prověrku. To čeká některé mosty a lávky v Havlíčkově Brodě. Žádný ale nehrozí zřícením. Město nechává svoje mosty a lávky kontrolovat pravidelně. „Kontroly navrhnou další postup. Zjistit, jestli most zvládne dopravní zátěž nebo jestli na něm nejsou trhliny,“ upřesnil Josef Beneš z vedení odboru rozvoje města.

Co čeká brodské mosty



* Most v Chotěbořské ulici: špatný stav, postavit téměř celý znova

* Most přes řeku Sázavu u Rica: zjistit, zda snese výraznou dopravní zátěž

* Černý most: omezit vjezd těžkých nákladních aut

Lávek a mostů má ve své správě Havlíčkův Brod asi čtyřicet. Jejich opravy a další průzkum jsou v plánu ještě letos a zaplatí je město. Kompletní proměna čeká třeba most v Chotěbořské ulici, kde plánuje město obnovu zničeného povrchu v celé délce. Od výzkumného ústavu bramborářského až po obchvat. Náročné budou práce v zatáčce, kudy vede most přes Cihlářský potok. „Most byl při inspekci čtyř desítek mostů na území města zařazen mezi ty v nejhorším stavu. Musí být prakticky celý postavený znovu,“ řekl nedávno Deníku místostarosta města Zbyněk Stejskal. Práce jsou plánované ještě na letošní rok. Město je zaplatí z úspor z loňského roku.

Prověrka čeká například most přes řeku Sázavu u továrny Rico. Užil si dopravní zátěž v době, kdy se opravovalo centrum města a přes most vedla objízdná trasa pro auta. „Tehdy byl na mostě hrozný provoz. Radnice tam nechala udělat pro lidi něco jako chodník, aby se nemuseli vyhýbat autům,“ zavzpomínal důchodce Josef Kadlec, který přes most chodí do supermarketu na nákup. Vzhledem k tomu, že most se používá jako objízdná trasa, je pro radnici nutné vědět, v jaké je kondici.

O opravách mostů a lávek jednala rada města. „Rada města ukládá odboru rozvoje města zajistit diagnostický průzkum a návrh oprav,“ upřesnil k mostu u Rica místostarosta Zbyněk Stejskal. Podle Beneše odborník most prověří a navrhne co dál.

Zažraná rez

Menší stavební zásah prodělal most už před dvěma lety. V době kdy lávka přes Sázavu u Rica v Havlíčkově Brodě sloužila jako provizorní průjezd. Stav povrchu mostu nebyl dobrý, a proto ho dala radnice upravit.

Další most, který si zaslouží pozornost odborníků je Černý most poblíž textilky Pleas. Tam je podle Josefa Beneše potřeba požádat o změnu dopravního značení, které omezí vjezd těžkých nákladních aut na most. „Most je denně zatížený dopravou. Omezení vjezdu těžkých nákladních aut samozřejmě neznamená, že je most v tak špatném stavu, že by mohl spadnout,“ zdůraznil Beneš. Je potřeba hlavně zabránit možnému poškození do budoucna.

Podle Josefa Kadlece si most získal název Černý, protože vede nad železnicí. „Kdysi byl celý černý od sazí z lokomotiv a chránilo ho černé pletivo,“ upřesnil důchodce. Poslední opravou prošel v květnu v roce 2010. Most byl tehdy uzavřený i pro chodce.

Další menší opravy nebo prověrky si vyžádá podle Beneše například lávka na Kyjovské, do které se zažírá rez. Další na řadu přijde například most pod mlýnem nebo mostek v osadě Pohledští Dvořáci.