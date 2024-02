Někteří cestující se v nádražní hale v Havlíčkově Brodě bojí. Například Jana Skálová. „Jezdím do Brodu do práce, vracím se večer. Na vlak jdu na poslední chvíli, abych nemusela v hale trčet. Několikrát mě obtěžovali divní lidé, chtěli peníze a byli sprostí, když jsem řekla že nic nemám,“ prohlásila a dodala: „Nedávno tady jednoho člověka dokonce zmlátili.“

Na přítomnost podivných lidí v nádražní hale, kteří rádi vyvolávají konflikty upozornil Deník i Milan Hovorka. „Dcera jezdí každou neděli navečer do školy. Chodím s ní, když vidím co se tam děje. Už nás tady několikrát obtěžovali. Chápu, že ve větších městech se to děje běžně, ale tohle tu dřív nebylo. Jednou se tu prý rvali i na nože,“ poznamenal.

Na agresivní nebezpečné výtržníky si stěžují i někteří drážní zaměstnanci, ale jen anonymně, protože bez tiskové mluvčí nesmí s novináři hovořit. Podobně jako zaměstnanci místních obchodů, kterým jak říkají poměry v nádražní hale kazí obchody. Problémy podle jejich svědectví nedělají bezdomovci, kteří se chodí ohřát a jsou většinou zticha, ale party nepřizpůsobivých výrostků a agresivní podivíni.

Že brodské nádraží už není místem klidu, potvrzuje i svodka městské policie. Stačí do ní nahlédnout.

„Koncem prosince loni na Štěpána oloupení jednoho cestujícího trojicí mužů tmavé pleti dvakrát za sebou v sedm hodin večer. Letos koncem ledna napadení cestujícího v šest večer. Už šestadvacátého ledna před čtvrtou odpoledne rvačka se zbraní,“ popisují dění na nádraží městští strážníci. Zástupce ředitele Pavel Duben sdělil Deníku, že městská policie výrazně zvýšila na nádraží a v jeho okolí počty kontrol.

Situace na nádraží se nelíbí ani některým zastupitelům. Podle zastupitele Jana Kerbera nádraží a jeho okolí dělá městu ostudu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Havlíčkobrodské nádraží má na starosti Správa železnic. „V závěru loňského roku jsme na havlíčkobrodském nádraží zaznamenali zhoršenou situaci a na to jsme ihned reagovali důrazným vymáháním dodržování provozního řádu. Řešíme to cestou smluvní bezpečnostní agentury, kterou v této stanici máme každodenně, po celou otevírací dobu haly,“ sdělil Deníku mluvčí Dušan Gavenda.

Potvrdil, že v Havlíčkově Brodě skupinky mládeže s oblibou na nádraží tráví svůj čas a obtěžují cestující. „Navíc jsme v prostorách stanice skutečně zaznamenali spáchání trestného činu, což jsme intenzivně řešili s místními policisty,“ dodal. Jak zklidnit situaci na nádraží probírala Správa železnic i s vedením města, městskou policií a Policií ČR.

Samotná Správa železnic si u smluvní bezpečnostní agentury vyžádala posilování služeb. „Mimoto letos bude na havlíčkobrodském nádraží nový kamerový systém,“ doplnil Gavenda.

Problémy s výtržníky a bezdomovci na nádraží nemá jen Havlíčkův Brod, ale také už dlouho Žďár nad Sázavou nebo Chrudim.