Na náměstí ve Světlé už se zase kope. V úterý 27. 7. 2021 firma Dlažba Vysoké Mýto obnovila přerušené práce na zakázce na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou – I. Etapa.

Nová podoba náměstí ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Se souhlasem městského úřadu

„Práce budou pokračovat až do 22. srpna,“ informovala mluvčí radnice Blanka Sedláková. Jak upřesnila, uskutečnilo se jednání mezi městem Světlá nad Sázavou, Krajem Vysočina, společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a firmou z Vysokého Mýta. K pozastavení prací došlo poté, co podle Sedlákové město Světlá dostalo večer do datové schránky oznámení od společnosti Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., že od 21. 7. 2021 přerušují práce na náměstí.