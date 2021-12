Na Nebi v Havlíčkově Brodě se začne stavět. Domy budou mít jasná pravidla

/FOTO/ Sedmadvacet nových domků, k tomu parkoviště. To vše v budoucnu vznikne v bývalé zahrádkářské kolonii Na Nebi v Havlíčkově Brodě. Zájemci o parcely však budou muset dodržet při stavbě určitá pravidla. „Nechceme, aby se Na nebi stalo to, co na Rozkoši. Tam se majitelé pozemků pustili živelně do stavby a nebylo možné je nějakým způsobem mírnit,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal. I proto se radnice rozhodla inspirovat v zahraničí a hodlá striktně uplatnit regulační plán.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Smutno a pusto. Zahrádkářská kolonie Na nebi takto pomalu mizí ze světa a už nikdy nebude. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Spočívá v tom, že zájemci o pozemky dostanou přesné pokyny, jak mají jejich domy vypadat, dokonce i jak má být barevná fasáda. Konečnou verzi regulačního plánu bude v příštím roce schvalovat zastupitelstvo. Projekt jednotného vzhledu lokality podporuje i zastupitel Milan Plodík. „Pokud vím, Na nebi by měly stát řadovky. Já jsem pro, aby ty domky vypadaly jednotně. Ne jako ta nová zástavba na Rozkoši. Každý dům vypadá jinak a ve finále je to paskvil,“ zdůraznil. Návrh na jednotný vzhled nového sídliště Na Nebi vítá také místní Josef Sommer. „Nevidím na tom nic špatného, když bude řada nových domků vypadat vkusně a jednotně. Určitě to bude lepší než nějaké podnikatelské baroko,“ poznamenal. Opilecká hádka ve Světlé nad Sázavou skončila ranou do hlavy Opačný názor má však Josef Kubát. „Když se rozhodnu stavět dům, takříkajíc na celý život, mám o něm svoje představy. Nechci, aby mi někdo cizí diktoval, jak si mám ohodit fasádu,“ poznamenal. Podobný systém výstavby zavedli už dlouho před tím radní v Chotěboři. Jednalo se o lokalitu Boží muka. „Chtěli jsme dosáhnout toho, aby lokalita měla jednotný urbanistický řád. Proto musely mít rodinné domky předem daný vzhled. Kdyby si každý nechával zvlášť zpracovat studii domku jiným architektem, nemuselo by to věci prospět," zdůraznil starosta Tomáš Škaryd. Nedodržení urbanistického řádu se město dokonce rozhodlo pokutovat. Havlíčkův Brod byl zvolen Obcí přátelskou rodině, vznikla díky tomu výstava Celkem bude Na Nebi 27 nových domů. Část bude stát u dnešní Reynkovy ulice. Každý dům bude mít svůj pozemek se zahradou. Dle požadavků radnice budou muset být všechny zahrady přístupné ze zadní části pozemku. Část bývalých zahrádek se promění v parkoviště pro šedesát aut. „Místa budou určena k rezervaci či dlouhodobému pronájmu,“ řekl místostarosta Libor Honzárek. Kdy se stavební pozemky začnou prodávat a jaká bude cena, dosud není zcela jasné. Podle místostarosty Honzárka bude jasno až začátkem roku 2023. Lokalita Na Nebi



Původně: zahrádkářská kolonie



Zrušena byla: letos



Po zahrádkách zůstalo: asi 27 parcel



Nejprve vznikne: parkoviště pro 60 aut



Prodej pozemků na stavbu: předběžně rok 2023

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu