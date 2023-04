/VIDEO/ Jak má vypadat Bechyňovo náměstí v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku? K tomu si mohou říci své obyvatelé města po Velikonocích v úterý 11. dubna. Na základě připomínek vytvoří přibyslavská radnice podmínky pro zadání architektonické soutěže. K prvnímu kopnutí do země ale dojde nejdříve za dva až tři roky.

Bechyňovo náměstí v Přibyslavi. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Kompletní rekonstrukci náměstí připravovala radnice v Přibyslavi několik let. Má k dispozici i hotovou studii. Po komunálních volbách se ale situace na radnici změnila. Zastupitelé s přestavbou nesouhlasí. Chtějí novou architektonickou soutěž a hlavně víc uchazečů.

Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda tím stará studie padá, ale ne definitivně. „Studii na proměnu Bechyňova náměstí zadáme širšímu okruhu architektů. Jestli soutěž selže, nebo se ukáže, že nové studie jsou problematické, tak se ke staré studii vrátíme,“ zdůraznil starosta.

Proti použití staré studie byl například zastupitel za KDU-ČSL Libor Jaroš. „Řekněme, že jsem byl jedním z hlavních iniciátorů, kteří chtěli změnu. Stará studie nebyla vyhovující. Nová soutěž je potřeba,“ řekl zastupitel naposledy Deníku. Jak upřesnil, zastupitelé mají mít možnost výběru. Podle názoru Pavla Holcmana, který na Bechyňově náměstí čekal na autobus do Chotěboře, je to zbytečné vyhazování peněz. „Stačí nové chodníky a hlavně zbourat tu ohavnou autobusovou čekárnu, co tam teď straší bezdomovci,“ prohlásil.

V úterý 11. dubna mají obyvatelé Přibyslavi jedinečnou možnost sdělit svůj názor na budoucí podobu náměstí. „Veřejné setkání je na radnici od jedenácti dopoledne do pěti odpoledne. Průzkum jsme zadali Ateliéru pro veřejnou debatu ateliér tečka. Na základě připomínek vytvoříme zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné soutěže,“ upřesnil místostarosta Michael Omes s tím, že do léta příštího roku už bude radnice vědět, jaký architekt se studie na podobu Bechyňova náměstí ujme.

Podle starosty Kamaráda město počítám s tím, že za přestavbu náměstí dá 150 milionů korun, a to hned v několika etapách. Náměstí potřebuje nejen novou tvář, ale hlavně úplně nové inženýrské sítě pod dlažbou.

Studii na proměnu Bechyňova náměstí, jejímž autorem je architekt Martin Zezula, má radnice v šuplíku nejméně tři roky. Ale už v době, kdy ji radnice poprvé představila obyvatelům Přibyslavi, zazněly kritické hlasy. „Nelíbí se mi, jakým způsobem se radnice k projektu modernizace náměstí postavila, protože vlastně o žádnou regulérní soutěž nešlo,“ prohlásil tehdy například Petr Málek.

Podle starosty je garantem nové soutěže místostarosta Michael Omes, protože to byli hlavně zastupitelé za křesťanské demokraty, kteří starou studii nechtěli. Podle Omese má na soutěž radnice v rozpočtu tři miliony korun.

Podle zastupitele Jaroše nebudou architekti tvořit bezhlavě. „Dostanou několik zásadních bodů, kterých se mají držet. Například zachování podoby náměstí, ale ne jako parkoviště, což je dneska,“ konstatoval Jaroš. Stará autobusová čekárna musí zmizet. Na náměstí musí zůstat i zastávka autobusů, žádoucí jsou odpočinkové zóny. „Bechyňovo náměstí má být důstojné a příjemné centrum Přibyslavi,“ zdůraznil Jaroš.

Podle Miloslava Jana Šneka, je náměstí srdce města a radnice si dělá, co chce. Studii viděl například Luboš Janáček z Přibyslavi. „Já tvrdím, že Přibyslav je velká vesnice. Náměstí by si mělo proto zachovat historický, spíš venkovský ráz. Ne ho přestavět na eurozónu,“ poznamenal.

Náměstí v Přibyslavi je zvláštní vzhledem i tvarem. Připomíná podkovu a má několik sporných míst. Hlavně autobusové nádraží a starou čekárnu poničenou čekárnu. Diskuse se vedou i kolem pomníku padlých z dvou světových válek, protože těsně u nich jsou hroby sovětských vojáků z druhé světové války.

Je hlavní náměstí v Přibyslavi v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Má originální tvar podkovy. Nese jméno architekta Stanislava Bechyně. Je umístěné v centru města severně od kostela. Na sever z něj vychází Havlíčkova ulice, na jih Žižkova, na východ Husova a na západ Tyršova. Havlíčkovou ulicí je rozděleno na západní část s radnicí, školou a mimo jiné také památkově chráněnou sochou svatého Václava, a východní část s autobusovým stanovištěm a malým parkem s památníkem obětem světových válek. Domy stojí po obvodu náměstí, ale zastavěný je i prostor uvnitř.