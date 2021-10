Radost ze zdržení nemá ani Kateřina Hájková, která bydlí na Humpolecké. „Do ulice otvíráme jen v neděli. Město nám sice zaplatilo speciální okna, ale moc to nepomohlo,“ povzdechla si. Na hluk v Humpolecké si stěžuje i Dana Kerberová. „Moje švagrová pracuje na ministerstvu dopravy. Tam Brod i jeho dopravní zácpy znají všichni. Jedním slovem hrůza," postěžovala si.

Původně měli řidiči jezdit po novém obchvatu už příští rok, ale vše je jinak. Zhotovitel, to je Ředitelství silnic, termín posouvá do roku 2023. „Objektivní důvody,“ vysvětlila už koncem jara ředitelka jihlavské správy Marie Tesařová. Zdržení způsobil například archeologický průzkum na trase, rovněž likvidace zeminy kontaminované arsenem po ropné havárii v Brodě z roku 1980.

Usazování mostu začalo v úterý 12. října a potrvá nejdéle do čtvrtka. Mostní betonové pole je extrémně těžké. Váží 1 700 tun. „Pomocí hydrauliky klesne zhruba o metr a půl níž a usadí se na vybrané místo, na vybetonované pilíře,“ popsal průběh operace Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Na mostní pole padlo 690 kubíků betonu. „Po jeho usazení začne betonáž navazujících polí,“ upřesnil Buček.

Jedinečný pohled se nyní naskýtá řidičům projíždějícím po silnici z Havlíčkova Brodu na Šlapanov. Na stavbě jihovýchodního obchvatu tam dělníkům pod rukama roste druhý nejdelší most. Překlene řeku Sázavu a železniční trať z Brodu na Brno. Ale i tak je už dnes jasné, že stavba jihovýchodního obchvatu kolem Brodu se zpozdí o celý rok. To řidičům v Havlíčkově Brodě radost nedělá.

Ředitelství silnic termín dokončení posouvá do roku 2023. Důvodem je stará ekologická havárie a archeologický průzkum. Obyvatelé Brodu na obchvat čekají léta.

