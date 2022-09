Pardubický kraj už přímý autobus z Brodu do Pardubic dál dotovat nechtěl. Linka letos skončila. „Vyženeme lidi do aut,“ varoval starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer. Kraj Vysočina slíbil, že linka úplně nezanikne. Podle Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Kraje Vysočina, začal autobus znova jezdit s počátkem školního roku. „Autobus směrem na Pardubice jede přes Hlinsko. Až skončí rekonstrukce na silnici ve Ždírci nad Doubravou, pojede i přes Ždírec,“ vysvětlil Bartoš. Podporu nové autobusové linky podle Bartoše Vysočina ale ukončí hned, jak začnou jezdit nové přímé vlaky z Brodu do Pardubic.

Autobus vyjíždí z Havlíčkova Brodu po páté hodině ráno. Jede přes Chotěboř a ve srovnání se zrušenou linkou cestující nedojedou přímo do Pardubic. Přestoupí si v Hlinsku na tamní spoje, které z Hlinska do Pardubic dotuje už Pardubický kraj. Udržení veřejné linkové dopravy na Chotěbořsku do okolních krajů je nutnost. To si myslí Aleš Vencelides z Chotěboře. „Každý nemá doma auto a nemůže řídit. Hlavně staří a nemocní,“ prohlásil chotěbořský hasič. Lukáš Staněk ze Sobíňova raději už jezdí jen autem. „Cesta vlakem do Pardubic je komplikovaná už dlouho,“ vysvětlil, proč veřejnou dopravu vyřadil ze života. Obyvatelé Chotěbořska mají léta vazby na Pardubický kraj. Jezdí tam za prací, k lékaři nebo do škol. „Po jednání s krajskými úřady v Jihlavě a v Pardubicích se nám podařilo vyjednat od prvního září novou autobusovou linku z Chotěboře do Hlinska a zpět s přestupem na Pardubice,“ informoval cestující místostarosta Ždírce nad Doubravou František Němec.

V Modletíně už autobusy zase staví. Obec si obnovené spoje musí zaplatit

Autobus využijí také děti z Benátek a Kohoutova u Ždírce nad Doubravou ráno při cestě do školy. Podle Kraje Vysočina důvodem zavedení této linky je doplnění nabídky spojů z okresu Havlíčkův Brod směrem do Pardubic v čase největší poptávky, tedy v pracovní dny s časem příjezdu do Pardubic před osmou hodinou ráno.

O zrušení staré linky Havlíčkův Brod – Pardubice se starostové obcí Podoubraví dozvěděli v Jihlavě. Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka na provoz linky Brod – Pardubice přes Vysočinu nepřispíval Pardubický kraj od června. „Na našem území máme obslužnost zajištěnou,“ zdůraznil Barták. Jak dodal, Kraj Vysočina byl informován už před čtyřmi lety.

Cestování na Pardubicko se pro obyvatele Podoubraví zlepší snad do dvou let. V letech 2023 až 2024 chystají dráhy modernizaci vlaků na trase z Havlíčkova Brodu do Pardubic bez přestupu v Hlinsku.