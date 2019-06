Podstatu toho, co se skrývá pod zkratkou SWAP, lze volně přeložit jako bleší trh bez peněz. „Inspirovali jsme se ve Family Pointu Pelhřimov, kde akce měla obrovský úspěch. SWAP se tam konal před dvěma měsíci, zájem byl hlavně o oblečení. My jsme se s ohledem na prostory zaměřili na doplňky, bižuterii a hračky pro děti,“ sdělila za vedení Family Pointu Havlíčkův Brod Daria Čapková.

SWAP chce Family Point pořádat asi čtyřikrát do roka. „Je to svým způsobem společenská akce, kdy se maminky mohou setkat a popovídat si. Nicméně hlavním významem je upozornit na zbytečné plýtvání a hromadění věcí, které pak stejně skončí někde v popelnici nebo ještě hůř někde na černé skládce. Daleko rozumnější je to, co už nepotřebujeme, nabídnout někomu, komu to udělá radost a kdo není zrovna v dobré finanční situaci,“ zdůraznila podstatu akce Daria Čapková.

Jednou z maminek která na havlíčkobrodský SWAP přišla byla Jana Sobotková z Havlíčkova Brodu. „Přiznám se, že jsem čekala víc, daleko větší zájem. Znám akce SWAP z Čelákovic. Tam mají SWAPy velkou tradici. Nemluvě o Praze, tam takové akce jedou,“ podotkla paní Jana.

Podle Darii Čapkové se jednalo v Brodě o pilotní projekt. Zájemce o SWAP oslovoval Family Point asi čtyři dny předem na svých webových stránkách. „Na malém městě takové akce většinou potřebují čas, než se dostanou do povědomí a stane se z nich tradice. My se ale rozhodně nechceme vzdát,“ zdůraznila Čapková.

Podobná akce jako SWAP v brodském Family Pointu se pořádá pravidelně a s úspěchem třeba v Ledči nad Sázavou pod názvem Blešák bez peněz. Směna toho, co nepotřebujeme, za to, co s se nám hodí, začala fungovat dokonce už před víc než pěti lety v Horní Krupé na Havlíčkobrodsku jako výměnný bazar Vemdej. Podle starosty Václava Laciny se v objektu dříve scházel spolek chovatelů. Pak přišel nápad otevřít zde bazar, který by nabízel občanům svoje služby formou směnného obchodu. Umožňuje obyvatelům Horní Krupé zbavit se věcí, co už doma nepořebují, ale které mohou udělat například sousedovi velkou radost. Většinou se jedná o boty, brusle, kočárky a další předměty denní potřeby.